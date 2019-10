Un bebeluș de numai 4 luni a fost salvat în ultima clipă de trei polițiști. Tatăl lui a amenințat că se sinucide și a fost la un pas să se arunce în râul Someș din Satu Mare. Îl ținea în brațe pe cel mic și avea de gâns să-l ia cu el și chiar l-a aruncat în apă când l-au încolțit polițiștii.

Doar șansa a făcut să fie scos din apă la timp.

„Noaptea trecută, eram la muncă, deja implicată într-un eveniment cu colegii mei de patrulă, Claudiu și Cristian, când, deodată, am fost trimise mai multe echipe să ne deplasăm în zona râului Someș.

Un tată și-a luat copilul de 4 luni și a amenințat că se sinucide.

În timp ce efectuam căutările în zonă, tatăl a realizat că este urmărit de poliție și a abandonat copilul în apă, aproape de mal, și a început să înoate în râu.

Am ajuns în timp util la copil, ne-am bucurat că nu a fost luat de apă și am avut grijă de el până la sosirea ambulanței.

Tatăl a fost găsit și urmează să fie tras la răspundere pentru faptele lui.”, spune Timea, polițista care l-a salvat.