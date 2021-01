Dacă Diavolul însuși s-ar ocupa de COVID în România, nu i-ar întrece pe alde Cîțu, Iohannis, Voiculescu, Cîmpeanu și Arafat. Țara pare să-și fi pus soarta în mâinile unei conjurații negre, al cărei scop e creșterea numărului de morți și de răniți. Orbi și surzi la ce se petrece în jurul nostru, acești oameni acționează și gândesc într-o lume paralelă, a populismului și jalnicei vanități, izolată de realitate prin falsificarea cifrelor și teroare instituțională.

Marea Britanie și-a înăsprit restricțiile, îngrozită de viteza de răspândire a noii tulpini. Germania și Olanda prelungesc lockdown-ul. Italia carantinează aproape întreaga țară. În Franța sunt restricții pe timp de noapte, se pun condiții draconice la frontiere. Peste tot în Europa se face școala online și cresc restricțiile la granițe. Se testează masiv, se vaccinează zi și noapte, se caută cu disperare tratamente. Israelul, campionul mondial la injectare, extinde interdicțiile, închide aeroportul Ben Gurion și mobilizează toată forța sa militară, politică și rabinică pentru a controla contaminările.

Întreg Occidentul se pregătește pentru șocul celui de-al treilea val pandemic, fiindcă s-au schimbat parametrii războiului: tulpina britanică e hipercontagioasă, tulpina braziliană a ajuns în Europa, iar tulpina din Africa de Sud, ajunsă și ea în UE, ar putea bate vaccinul. În plus, producția de vaccinuri și viteza de administrare nu dau semne că pot egala forța cu care avansează pandemia.

Ei bine, în aceste condiții, România relaxează. Deschide păcănelele, cârciumile, teatrele, cinematografele și se dă de ceasul morții să adune copiii și profesorii în sălile de clasă. Alde Cîțu, Cîmpeanu, Voiculescu și Arafat umblă cu niște cifre în gură în care nici ei nu cred. Testările sunt date în jos cât să scadă raportările sub 3 la mie, ca și cum acea cifră falsificată e garanția matematică a vindecării și constanta universală a salvării.

Prefectul Berbeceanu, un produs al mașinii de spălat a sistemului, albit cu detergenții DNA și pus la uscat pe sîrma PNL (după schema Ludovic Orban), e pus să-și justifice achitarea și să deschidă principalul focar al țării, Bucureștiul. Iar traseistul politic Sorin Cîmpeanu, protector al plagiatorilor și cursant al Academiei SRI, care a supt de la trei partide până să sugă de la PNL, e pus să deschidă lagărele de contaminare din școli.

O vreme m-am întrebat de ce nu l-au pus pe Cumpănașu la Educație, atât de mult semănau. Ba Cumpănașu, suspectat doar de pedofilie, limbaj obscen și fals în acte, era, poate, o soluție mai umană.

Toți doctorii din țară și din Occident care tratează COVID în spitale spun că boala nu are deocamdată leac, că poate ucide după bunul plac, fără logică și fără discernământ, că poate lua prin surprindere orice tratament și că cel mai bun mijloc de apărare, până când vor fi destule vaccinuri, este prevenția. Mulți dintre cei care scapă de boală cu tratament simptomatic, chiar și unii asimptomatici pot rămâne cu sechele de lungă durată sau definitive. De aceea e toată planeta de acord că e mai bine să previi decât să încerci loteria vindecării.

Cu toate astea, Cîțu, Iohannis, Voiculescu, Cîmpeanu și Arafat relaxează. Vor să deschidă restaurante, săli de jocuri, școli.

Cât de prost să fii să nu înțelegi că astfel vor exploda cifrele și la noi? Cât de ticălos să fii ca să alegi între popularitatea găunoasă din sondaje și sănătatea copiilor? În ce țară europeană iese președintele pe pârtie, să dea un imbold schiorilor să ia cu asalt telecabina, exact atunci când toată Europa și-a ferecat stațiunile?

Dacă merg pensionarii la teatru și studenții la bar, dacă amărâții satelor se vor lăsa jecmăniți la păcănele va reînvia economia, e clar. Ăsta e miracolul economic românesc pe care îl propun alde Cîțu, Voiculescu și Cîmpeanu la schimb cu o nouă explozie pandemică.

Țara e condusă întotdeauna de proști și hoți. Asta e o regulă pe care am învățat s-o acceptăm. Dar acum au ajuns la conducere oameni care cântăresc cu aceeași balanță aplauzele și suferința, lăcomia și spitalul, băutura și mormântul. Dumnezeu să-i odihnească pe cei ce vor muri în plus! (Doru Bușcu, catavencii.ro)