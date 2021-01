Nu e o noutate faptul că a început „Marea împărțeală” a funcțiilor în Guvernul Cîțu. Ce ni se pare cu adevărat uluitor este că politicienii USR-PLUS se autopropun pentru diferite poziții-cheie în administrația de stat.

Surse au dezvăluit, pentru Bugetul.ro, că membrii Alianței 2020 le trimit scrisori de intenție mai-marilor USR-PLUS, în care își manifestă disponibilitatea pentru anumite posturi.

Bugetul.ro a intrat în posesia unei astfel de scrisori de intenție semnate de Octavian Alexandru Berceanu, activist de mediu și membru USR Sector 6 din anul 2016.

Ei bine, Berceanu nu vrea să fie numit în orice funcție, astfel că el anunță că ar putea ocupa poziții de management în 9 instituții-cheie.

Profesional am experiență managerială.

Iată un fragment din scrisoarea de intenție semnată de Octavian Alexandru Berceanu:

„Bună ziua!

Mă numesc Octavian Alexandru Berceanu.

Ca urmare a negocierilor politice privind repartizarea diferitelor pozitii managerial în instituțiile statului și a anunțului intern privind cerințele ocupării acestora prezint disponibilitatea de a prelua pozitia de management pentru următoarele:

Secretar de Stat – Ministerul Mediului

Consiliul de Administratie al Regiei Nationale a Pădurilor Romsilva R.A.

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Administrația Fondului de Mediu

Garda de Mediu

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilităţi Publice

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

Inspectoratul de Stat în Construcții

Profesional am experiență managerială dobândită in instituțiile statului, in companii private, in administrația public si organizații non-guvernamentale.

Din 2016 sunt membru al USR sector 6 și implicit membru al Aliantei USRPLUS. Sunt interesat de spațiul economic la fel de mult ca de mediu. Chiar dacă vizibilitatea m-a consacrat ca un luptător pentru natură, pentru un aer curat și un spațiu vital cât mai sănătos, cea mai mare parte a timpului l-am dedicat managementului, administrației, sistemelor economice si angrenajelor care permit activitățile economice în echilibru cu natura și cu creșterea calității vieții. Drept pentru care am o relație strânsă cu multe dintre ramurile economice, cea mai apropiată fiind cercetarea modului prin care deciziile politice pot să confere echilibrul macroeconomic si inovațiile să susțină e dezvoltare echitabilă atât din punct de vedere social cât și în relația cu ecosistemele.

În acest moment sunt implicat în dezvoltarea de softuri IT și AI, prin finanțare europeană care, prin punerea in operă a celor mai avansate teorii economice și matematice, pot să sprijine deciziile manageriale și investiționale pe piața de capital si să ofere informații în avans privind direcția de dezvoltare a unor domenii economice și să confere minimizarea riscurilor aferente deciziilor.

În acest context, am reușit să înțeleg, pe parcursul a peste 12 ani de experiență practică și teoretică, care sunt deciziile politice, economice sau administrative care pot produce efecte pozitive la nivel social, de

cultură organizațională sau de comportament asumat. Inclinația pentru mediu nu este una vocațională cum este cea pentru politici economice, este o nevoie asumată față de care orice alte preocupări devin secundare. (…)”, spune el, printre altele.

