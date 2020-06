O persoana plecata dupa ciuperci nu a mai fost vazut de ieri de la ora 15.30. Persoana are antecedente medicale, nu are telefon iar disparitia a fost semnalata in zona satului Boiereni, dealul Lighetului, Rohia – Tg Lapus.

La faţa locului s-au deplasat 2 echipe de 10 salvatori montani.

Acolo salvatorii se vor întâlni cu alte forte ale MAI si ISU urmand sa coordoneze actiunea pentru găsirea persoanei rătăcite.

În acest moment a fost solicitat si elicopterul SMURD de la Jibou care a confirmat participarea la actiunea de cautare in vasta zona in care s-a ratacit persoana tocmai datorita problemelor medicale pe care le are barbatul ratacit.