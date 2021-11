Miercuri, 10 noiembrie, polițiștii Secției 6 Sarasău au dispus continuarea urmăririi penale în stare de reținere față de un bărbat de 43 de ani din Rona de Sus.

Acesta a fost depistat de polițiști în cursul zilei de 08 noiembrie a.c. în timp ce conducea un autoturism fiind sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere.

Bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul a fost depus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș.