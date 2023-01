Zilele trecute un șofer a fost depistat de polițiștii Secției 3 Fărcașa cu o alcoolemie de 1,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care i s-a întocmit dosar penal și i-a fost suspendat permisul de conducere.

Asta nu l-a împiedicat pe bărbatul de 38 de ani din Asuaju de Sus să-și continue activitatea infracțională și să iasă din nou pe șosele băut și fără permis de conducere.

Joi, 5 ianuarie, în jurul orei 21:30, în timp ce lucrătorii Secției 3 poliție rurală Fărcașa executau activități de control și supraveghere trafic rutier, pe DJ 108A Fărcașa – Sârbi, au observat un autoturism care circula din direcția Fărcașa în direcția Baia Mare și care, observând autospeciala de poliție, a intrat în parcarea unei societăți comerciale.

S-a procedat la urmărirea autoturismului și la legitimarea conducătorului auto care, surpriză, era același care în urmă cu doar două zile fusese depistat aproape de Ardusat cu o alcoolemie de 1,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au constatat că acesta are permisul de conducere suspendat din data de 03 ianuarie 2023, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 336 alin. 1 Cod penal.

Pentru că și de această dată bărbatul emana halenă alcoolică, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la centrul de permanență medicală Fărcașa, loc unde i-a fost recoltată o mostră biologică de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a concentrației de alcool în sânge.

Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere fără permis.