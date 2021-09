Accident în zona Igniş – Izvoare. Un apel la 112 i-a anuntat pe salvamontoşti despre accidentul unui barbat care aflat in padure s-a taiat la nivelul membrului inferior cu drujba.

Salvatorii montani aflati in zona au intervenit extrem de rapid in acest moment victima fiind in stare stabila. Barbatul accidentat este pregatit in vederea predarii echipajului medical de urgenta care se deplaseaza in zona menționată.

foto arhivă