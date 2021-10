În intervalul 1-3 octombrie a avut loc la Innsbruck, Austria, Finala Campionatului Mondial de Skateboarding pentru sportivi sub 21 de ani.

La această finală au putut participa doar primii trei clasați (medaliaţi) la una din etapele de Campionat Mondial din vară. Asta însemnând că la Innsbruck au luat parte cei mai buni sportivi din lume în momentul de față.

Printre ei s-a numărat și băimăreanul Patric Iluț, în vârstă de 12 ani, acesta câștigând titlul suprem la etapa din Budapesta.

La categoria groms, categoria lui Patric, au ajuns în semifinale 30 de sportivi, dintre aceștia calificându-se în finală doar 10 sportivi, printre care și băimăreanul nostru.

În urmă run-rilor din finală și a celor 5 best trick realizate perfect, Patric a reușit să se claseze pe locul 7, poziție mai mult decât onorantă, având în vedere că pentru această finală la groms au participat copii până în 16 ani. În mod normal groms înseamnă sub 16 ani.

”Mă simt onorat să fac parte din primii 10 skateri sub 16 ani, din lume! Concurență a fost fabuloasă, sunt mândru că am putut participa la un asemenea eveniment. Este o superperfomanţă să ajung în finală cu asemenea concurenți”, spune Patric Iluț.

În concursul World Rookie Tour sunt înscriși peste 950 de rideri profesioniști din toată lumea, Patric fiind singurul român din circuit. În urma rezultatelor lui Patric din acest sezon: Locul 1 CM Budapesta, locul 2 CM la Maribor, locul 4 la CM Modena, sportivul se situează pe locul 3 în clasamentul mondial general la băieți sub 16 ani, în acest moment.

Deplasarea la ultimele două evenimente de World Cup a fost suţinută de ATP Group Baia Mare și Urban Monkeys.Sezonul de skateboarding s-a încheiat momentat pentru Patric, el schimbând placa de skate cu cea de snowboard. Din decembrie, Patric începe sezonul competițional la snowboarding unde participă în cadrul evenimentelor FIS, EC și WC la 3 discipline: slopestyle, big air și snowboardcross.