În Kiseleff este nervozitate mare, după ședința de Guvern de aseară, în cadrul căreia Florin Cîțu a împărțit, din Fondul de Rezervă al Guvernului, un miliard de lei către primării. Conform surselor noastre, cei de la PSD se așteptau ca primarii social-democrați să primească 30%, dat fiind că au cel mai mare număr de primari din România.

Premierul Florin Cîțu nu a ținut cont de acest aspect și a împărțit banii către primarii PNL și cei ai UDMR. Cei de la PSD au primit doar 15%, adică 156 de milioane de lei.

Prin acest joc, Florin Cîțu a crescut tensiunea în interiorul PSD, un partid care se bazează pe primari și ar putea complica și mai mult jocurile pe scena politică.

Din 41 de localități și sectoare conduse de primari USR, doar cinci au primit de la guvern sume cuprinse între 100.000 și 400.000 de lei, potrivit documentului oficial privind împărțirea fondurilor consultat de G4Media.ro.

Cu excepția orașului Breaza, nici un oraș condus de primar USR nu a primit vreun leu (Alba Iulia, Brașov, Bacău, Cîmpulung Muscel, Timișoara).

Maramureș: 67 de localități primesc bani, cele patru conduse de primari USR nu primesc nimic.

Leordina (Maramureș, Ioan Nistor) – zero lei

Rona de Sus (Maramureș, Alexa Semeniuc) – zero lei

Cernești (Maramureș, Mircea Deac) – zero lei

Poienile de sub munte (Maramureș, Alexa Chifa) – zero lei

Și PSD a fost defavorizat la împărțirea fondurilor, localitățile conduse de social-democrați primind doar aproximativ 15% din suma alocată, deși PSD are cel mai mare număr de primari și șefi de consilii județene. Câștigătorii împărțirii sunt județele ”liberale”, dar și județele Covasna, Harghita și Mureș, cu o puternică reprezentare a UDMR.

În Maramureș primării ca Ocna Șugatag, Săcălășeni, Recea și altele, au primit, în bătaie de joc, câte 50.000 de lei, în vreme ce localitățile conduse de primari liberali au fost „premiate” de gașca penalului demis și cu câte 500.000 lei. De menționat că municipiul Baia Mare n-a primit niciun leu din partea guvernului condus de Superman, la fel ca și celelalte reședințe de județ care nu sunt conduse de primari PNL sau UDMR!

Deci l-a sprijinit din răsputeri cu toată delegația trimisă la congres, județul Maramureș, condus de slugarnicul și alunecosul Ionel Bogdan, a fost răsplătit doar cu 18,4 milioane lei, nici jumătate din cât au primit Satu Mare, Suceava, Alba sau Bihor.