Luni, 04 iunie, în jurul orei 14.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

În urma celor constatate, polițiștii au stabilit faptul că, o femeie de 31 de ani din Baia Mare, aflată la volanul unui autoturism pe bulevardul Independenței, condus dinspre strada Europa, a intrat în coliziune cu autoturismul care circula in fața sa, condus de un bărbat de 42 de ani din Săcălășeni. Ulterior, autoturismul a fost proiectat într-o autoutilitară din fața sa, la volan fiind identificat un bărbat de 48 de ani din județul Satu Mare. În urma impactului a rezultat avarierea celor 3 autovehicule.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

De asemenea, în urma testării femeii de 31 de ani cu aparatul Drug Test, acesta a indicat un rezultat pozitiv, motiv pentru care a fost condusă la Spitalul Județean Baia Mare în vederea prelevării de probe biologice de sânge și urină pentru depistarea prezenței în organism a unor substanțe psihoactive.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări într-un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.