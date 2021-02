Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a reunit în ședință extraordinară și a aprobat, în contextul evoluției situației epidemiologice și a ratei de incidență comunicate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, mai multe măsuri, a declarat președintele CJSU, prefectul Nicolae-Silviu Ungur. Măsurile vor intra în vigoare începând cu data de 8 februarie 2021.

🛑Se interzice activitatea cu publicul a restaurantelor, barurilor și cafenelelor în interiorul clădirilor, în unitățile administrativ-teritoriale unde rata de incidență este mai mare de 3 cazuri la 1000 de locuitori. Acești operatori economici pot prepara hrana și comercializa produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, în sistem take-away și catering.

🛑 Nu se permite activitatea în cluburi și discoteci.

🛑 Rămân interzise desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.

🟢Se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor, barurilor și cafenelelor, în interiorul clădirilor astfel:

a)fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5.00-21.00, în unitățile administrativ-teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;

b)fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5.00-21.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ-teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

🟢Se permite activitatea restaurantelor, barurilor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare în următoarele condiții:

a)doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități, în unitățile administrativ-teritoriale unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;

b)fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5.00-21.00, în unitățile administrativ-teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;

c)fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5.00-21.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor în unitățile administrativ-teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

🟢 În spațiile special destinate din exteriorul clădirilor (terase), prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice se realizează cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

🟢 Se permite în condițiile enumerate la punctele a), b) și c), în intervalul orar 5.00 – 21.00 activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise pentru următoarele domenii: – activități în piscine;

– locuri de joacă ( ‼️excepție cele din centrele comerciale care rămân închise);

– operatori economici licențiați în jocurile de noroc (‼️excepție cele din centrele comerciale care rămân închise);

a). fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în unitățile administrativ-teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori,

b) fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ-teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

c) este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

🟢 Se permite organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în următoarele condiții, în spații închise:

a). cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ-teritoriale este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori;

b). cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ-teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

c). este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

⏹️Rămâne în vigoare obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile.

🟢 Pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu SARS-Cov-2, centrele comerciale din municipiul Baia Mare vor asigura pentru fiecare client o suprafață utilă neocupată de minim 4 mp și păstrarea distanței de protecție sanitară. De asemenea:

a).numărul maxim de clienți se va calcula în funcție de suprafața centrului comercial/magazinelor și va fi afișat la intrarea în fiecare centru/magazin.

b).accesul în centrele comerciale se va efectua prin realizarea triajului epidemiologic (termometrizare digitală) și se va realiza unidirecțional: cale/flux de acces pentru intrare, respectiv cale/flux de acces pentru ieșire.

c).administratorii/proprietarii vor pune la dispoziția dezinfectant pentru clienți și vor asigura dezinfectarea periodică a suprafețelor centrului comercial/magazinelor.

🟢 În unitățile administrativ-teritoriale care au rata de incidență mai mare de 3 cazuri la 1000 de locuitori operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc pot comercializa bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară. 🟢Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. 🟢 Se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană. 🟢 Se permite funcționarea centrelor/sălilor de fitness cu asigurarea unei suprafețe de 10 m pătrați/beneficiar in timpul activităților fizice, respectiv a măsurilor de protecție sanitară (termometrizare digitală, asigurare dezinfectanți, dezinfectarea periodică a suprafețelor și aparatelor din centre/săli).

🟢 Se permite vânzarea mărfurilor nealimentare în piețele agroalimentare și în piețele volante cu respectarea normelor de protecție sanitară; asigurarea unei distanțe minime de 3 metri între tarabe/mese; păstrarea unei distanțe minime de 2 metri între persoane; purtarea măștii de protecție și dezinfectarea frecventă a mâinilor. Proprietarii/administratorii piețelor agroalimentare/piețelor volante vor asigura dezinfectarea periodică a tarabelor/meselor și a suprafețelor în care se organizează piața agroalimentară/piața volantă. Rata de incidență a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se actualizează, la un interval de 7 zile, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, iar măsurile vor fi analizate și aprobate în funcție de evoluția situației epidemiologice, a mai adăugat prefectul de Maramureș.