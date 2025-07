Astăzi, prin publicarea ordinului de ministru nr. 4448 din 01.07.2025, doi absolvenți ai Școlii Doctorale de Filosofie de la Baia Mare au obținut titlul de doctor în Filosofie, marcând o reușită semnificativă atât la nivel personal și profesional, cât și pentru comunitatea academică locală.

Ioana Grad, autoarea tezei „Între utopie și realitate: idealurile politice și sociale ale lui John Stuart Mill și Karl Marx și influența lor asupra societății românești (1918-1989)”, coordonator științific, profesor emerit dr. Petru Dunca, și Adrian Toporan, cu teza intitulată „Fundamente epistemice ale cunoașterii apofatice”, coordonator științific, prof. univ. dr. habil. Dan Gabriel Sîmbotin, sunt cei doi noi doctori care au finalizat programul de studii de doctorat Filosofie oferit de Școala Doctorală de Filosofie a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (IOSUD-UTCN). Aceasta a fost înființată în anul 2007 de către prof. emerit dr. Petru Dunca alături de prof. Ion Dur și prof. Teodor Vidam, fiind una dintre cele cinci școli doctorale de filosofie active în România.

„Lucrarea mea dezvoltă o tipologie conceptuală proprie pentru a analiza modul în care utopia poate trece din registrul strict intelectual în planul guvernării și al politicilor publice. În același timp, evidențiază faptul că educația rămâne cel mai puternic instrument de transformare socială și progres, indiferent de perioadă și de context. Dar aș vrea să subliniez că există două mari erori de care educația trebuie să se ferească: uitarea sau ignorarea scopurilor și ideile greșite despre scop. Iar, dacă este adevărat că prima noastră datorie este aceea de a «deveni ceea ce suntem», atunci nimic nu este mai important și totodată, mai dificil pentru fiecare dintre noi decât «să devenim oameni». Sarcina educației este de a forma un copil anume, care aparține unei anumite națiuni, unui anumit mediu social și unui anumit moment istoric, dar, înainte de a fi, de exemplu, un copil din România secolului XXI, acest copil este un copil al omului. Din păcate, vedem destul de des cum educația nu este o prioritate și cum se iau decizii grăbite. Cred că dacă vrem o Românie cu adevărat modernă, trebuie să tratăm educația nu ca pe o cheltuială, ci ca pe cea mai sigură investiție în viitor.”, dr. Ioana Grad

„Consider că finalizarea doctoratului în filosofie este unul dintre cele mai importante momente ale parcursului meu academic și personal. Pornind de la formarea mea inițială în domeniul teologiei ortodoxe, am simțit nevoia firească de a mă orienta spre filosofie, atras fiind de complexitatea modurilor prin care putem înțelege și exprima cunoașterea umană. Astfel, am decis să aprofundez studiile filosofice în cadrul Școlii Doctorale de Filosofie a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Prin teza mea de doctorat, am urmărit să explorez relațiile complexe dintre filosofie și teologie, propunând deschideri noi de reflecție și posibilități de dialog între aceste domenii. Am ales să studiez la Centrul Universitar Nord din Baia Mare datorită oportunităților diverse pe care le oferă acest centru universitar modern, bine organizat, cu un mediu academic stimulant și un cadru educațional ofertant, care m-a motivat constant să mă dezvolt intelectual. Recomand cu încredere tuturor celor pasionați de filosofie să aleagă această specializare, fiind convins că vor beneficia de îndrumarea unei echipe didactice de înaltă ținută academică, dedicată și profesionistă, care îi va conduce spre cele mai înalte trepte ale cunoașterii.”, dr. Adrian Toporan

Baia Mare continuă astfel să se afirme ca un centru important pentru studiul și cercetarea în domeniul filosofiei. Programele de studii de Filosofie de la Baia Mare sunt un reper al educației și culturii din Nord-Vestul României. Absolvenții activează cu succes în domenii precum: învățământ, cercetare academică, jurnalism, media, instituții culturale și muzeale, industria cărții, dar și în marketing, politică, administrație și instituții publice.

Rezultatele excelente obținute până în prezent de domeniul Filosofie, concretizate și în teze doctorale valoroase, confirmă potențialul de dezvoltare al acestui domeniu și capacitatea sa de a atrage generații noi de studenți. Astfel, vă amintim că în perioada 2-11 iulie 2025, programul de licență în Filosofie de la Baia Mare își așteaptă viitorii studenți. Cei interesați pot găsi toate detaliile despre admitere pe site-ul oficial al facultății/domeniului Filosofie sau pot lua legătura direct cu reprezentanții specializării.