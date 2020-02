,,Primul telefon din Canada ne-a anunțat că Tibi este ok, optimist și plin de energie, nici măcar nu știe că a ieșit din al doilea punct de control pe prima poziție la categoria lui (la 300 mile). Mai are câțiva concurenți în fața lui, dar ei participă la proba de 100 mile. Go Tibi!” notează Tășuleasa Social pe pagina de Facebook.

Într-o convorbire cu fratele său, Alin Ușeriu, Tibi spune că a trecut de locul de pe traseu unde a abandonat anul trecut, că înaintează în zăpadă până la genunchi și că noaptea este extrem de frig. Deși simte presiunea concursului și a condițiilor meteorologice, Tibi spune că nu se lasă, fiind decis să ajungă, de data asta, până la capăt.

,,Am trecut (n.r. de locul unde a abandonat anul trecut), am 20 de km deja trecuți, n-am oprit acolo, am și fugit repede. Cred că pe doi am ieșit din punctul doi, așa cred, nu știu. Locul doi sunt acum, cred. Sunt în zăpadă până în genunchi. Mă mai urc pe sanie și mă mai duc, deci numai sus-jos, sus-jos. Am avut o zi destul de grea că o fost multă zăpadă, că nu se ține concursul de atelaje canine și nu ne-au făcut pistă faină, știi?! Și mergem prin zăpadă.

Azi noapte s-a făcut foarte frig, a fost așa o noapte…. Chestia e că mi s-a făcut rău de la mâncarea lor, nu prea pot băga la capacitate maximă. Am trecut de o sută sub 24 de ore, asta-i bine și acum e primul punct la 100 de mile unde ne lasă înăuntru. Și acolo este și mâncare bună. Abia aștept să ajung acolo. Mai am 50 de km până la următorul punct. Ziua bag, că ziua îi mult mai bine. Noaptea îi frig, băi frate, tii Doamne! Am plecat noi cu minus 12, 13, dar s-a făcut apoi … Și acum îi minus 21, dar îi cald față de ce o fost azi noapte. Presiune am pe mine, dar la capăt o duc, oricum ar fi. Nu mă las!”, a spus Tibi într-o convorbire telefonică cu Alin, fratele său.

Cristina Rusu