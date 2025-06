Elevii intră oficial în vacanța de vară, după încheierea cursurilor în data de 20 iunie. Pentru majoritatea elevilor, urmează o pauză binemeritată de 11 săptămâni, care se va încheia pe 8 septembrie, odată cu începerea noului an școlar 2025 – 2026.

Clopoțelul a sunat pentru ultima dată în acest an școlar pentru majoritatea elevilor, marcând începutul vacanței de vară. Deși majoritatea elevilor se bucură deja de libertatea specifică lunilor de vară, elevii din învățământul tehnologic și profesional mai au de parcurs încă două săptămâni de cursuri, urmând să finalizeze anul școlar abia pe 27 iunie. Totodată, elevii claselor a VIII-a sunt în fața unei săptămâni decisive, odată cu începerea Evaluării Naționale pe 23 iunie.

Vacanța de vară din acest an este așteptată cu nerăbdare de toți elevii, mai ales după un an școlar marcat de schimbări în structura modulelor și a programelor extracurriculare.

Anul școlar 2025 – 2026 va începe în data de 8 septembrie și va avea o durată totală de 36 de săptămâni de cursuri, structurate în cinci module, alternate cu perioade de vacanță. Primul modul va ține din 8 septembrie până pe 24 octombrie, după care elevii vor intra în vacanța de toamnă, care se va desfășura între 25 octombrie și 2 noiembrie.

La revenirea din această primă pauză, cel de-al doilea modul va continua de pe 3 noiembrie până pe 19 decembrie, fiind urmat de vacanța de iarnă, ce se întinde între 20 decembrie și 7 ianuarie. Modulul al treilea va acoperi perioada dintre 8 ianuarie și 20 februarie, după care va avea loc o vacanță mobilă, de tip „vacanță de schi”, între 21 februarie și 1 martie.

Modulul patru se va desfășura între 2 martie și 3 aprilie, fiind urmat de vacanța de primăvară, între 4 și 14 aprilie. În cele din urmă, modulul cinci va începe pe 15 aprilie și se va încheia pe 19 iunie 2026, urmat imediat de vacanța de vară, care va dura până pe 6 septembrie.

În paralel, în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, fiecare unitate de învățământ va decide când vor fi organizate programele educaționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Durata anului școlar va varia în funcție de clasă: elevii de clasa a VIII-a vor finaliza anul pe 12 iunie, cei de clasa a XII-a și a XIII-a (la seral și frecvență redusă) pe 5 iunie, în timp ce elevii din învățământul profesional și tehnologic vor încheia cursurile pe 26 iunie 2026.

Dacă pentru cei mai mulți elevi vacanța înseamnă deja relaxare, pentru cei din clasa a VIII-a urmează o săptămână plină de emoții.

Luni, 23 iunie, începe Evaluarea Națională, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Urmează miercuri, pe 25 iunie, proba la Matematică, iar vineri, 27 iunie, elevii aparținând minorităților naționale vor susține proba la Limba și literatura maternă.

Noutatea de anul acesta este faptul că, după afișarea rezultatelor inițiale pe 3 iulie, elevii vor avea posibilitatea să vizualizeze lucrările corectate înainte de a decide dacă depun contestații. Timp de două zile, pe 4 și 5 iulie, candidații vor putea analiza lucrările și decide în cunoștință de cauză. Contestațiile vor fi soluționate între 6 și 9 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 10 iulie.