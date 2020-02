„Eu sunt garantul ca institutiile vor functiona in continuare”. [Klaus Werner Johannis, Presedintele inca in functie al Romaniei*]

Intr-adevar, sistemul judiciar functioneaza si va functiona in continuare – 95% dintre instantele din Bucuresti si din tara sunt in greva/suspendare de activitate, pe motiv ca puterea politica le-a suprimat magistratilor si grefierilor dreptul la pensii ocupationale.

Intr-adevar, guvernul functioneaza si va functiona in continuare – intr-o singura noapte a emis 25 de ordonante de urgenta, care nu au mai plecat la MOf, deci nu sunt aplicabile (de altfel, inaplicabilitatea rezulta si din faptul ca nu au fost depuse la Parlament, pentru a intra in procedura de aprobare, conditie constitutionala pentru intrarea in vigoare a ordonantelor de urgenta). Una dintre aceste ordonante acorda Companiei Energetice Oltenia un ajutor de stat de 1,2 miliarde lei, pentru a achizitiona certificate de CO2. Fara aceste certificate, CEO dispare prin faliment anul acesta. In plus, chit ca este interminar, Catu va mai lua cu imprumut inca 5 miliarde de lei de la banci, ca sa fie bine si la vara cald.

Un partid politic candva respectabil (PNL) este pus in postura penibila de a propune ca prim-ministru un fost prim-ministru, tocmai concediat de Parlament, urmand a nu vota investirea propriului prim-ministru desemnat. Ba chiar va trebui sa treaca de doua ori prin aceasta umilinta, pentru a face pohta ce-a pohtit voda Werner, adica, declansarea alegerilor anticipate. Daca nu ar fi de plans, ar fi de ras. Asa ceva transforma orice grupare politica in ospiciu. Functional, desigur, pentru ca e garant presedintele …

Autoritatile publice independente si intreprinderile publice sunt in plin proces de penalizare cu toti sinecuristii care au trecut cu arme si bagaje de la pesedeu, in barca cealalta, ca asa le sta bine „tehnocratilor”. Functionarea e garantata de presedinte.

Iar privatul a patruns adanc in sanatate si educatie, „principiul” usii rotative (revolving door) functionand, intr-adevar, de minune, mai ales in cazul ministerului Polisano/Medlife. Tot presedintele garanteaza, mai ales ca e din Sibiu, iar in acel oras cinstea e indubitabila.

Domnul presedinte spune ca nu va permite „pesedeului” sa revina la putere, pentru ca nu este reformat. Nu stim ce inseamna reformarea, in conceptia presedintelui, dar criza tuturor institutiilor statului i se datoreaza. Asa cum se vad lucrurile, domnul presedinte, de fapt, deformeaza. Atat Constitutia, cat si codul moral al democratiei.

*ca de obicei, limba romana a dlui presedinte este aproximativa.