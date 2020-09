“Stiati ca cei 5 mari producatori de vaccinuri au impartit deja cei 7 miliarde de oameni de pe planeta? Au impartit piata, asteapta sute de miliarde in schimbul investitiei lor”.

“Exista stimulente financiare in unele tari. Uniunea Europeana ii incurajeaza sa raporteze cat mai multe teste pozitive posibil. Logica generala este sa va sperie”.

“Este un mare delir instrumentalizat de Big Pharma. Dar si de politicienii, care, probabil, au interesul sa nu mai existe mitinguri pe strada in septembrie / octombrie, in timp ce mari demonstratii sunt anuntate. Politia va putea apoi sa suprime orice adunare”.

“Vor sa credem ca epidemia progreseaza peste tot in lume, ceea ce este fals. Epidemia scade, virusul si-a pierdut virulenta si mortalitatea la nivel global scade”.

Notă: solicit managerii de spitale din “linia întâi” să se abțină de la a-mi trimite invitația cu lumânări la ATI; la fel, și dl Arafat ar face bine să își reprime plăcerea răutăcioasă de a-mi transmite că mă așteaptă în spital; din câte îmi dau seama, nu am nici pe dracu’, nici covid, nici măcar o răceală mai acătării.

Mai important e altceva: afirmațiile de mai sus îi aparțin unui medic cu adevărat specialist în epidemiologie, șeful unui spital de boli infecțioase din Franța, scrie Gheorghe Piperea pe facebook.