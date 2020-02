„M-am uitat aseara la brifingul de presa tinut de sefii „celulei de criza”. Am rezistat 3 minute. Exceptandu-l pe Arafat, toti inteligentii de la microfoane zambeau pe sub mustata la intrebarile panicate ale ziaristilor din sala.

Streinu-Cercel, eternul influencer al companiilor BigPharma, virusologul nepereche, abia daca isi retinea hohotele de ras (numarand, probabil, in gand sutele de milioane rezultate din vanzarea fricii de coronavirus). Initial, m-am gandit ca acesti indivizi, inca ministri interimari, plus un manager de spital uitat acolo de Dumnezeu, inca de pe vremea lui Ciorbea, isi bat joc de spaimele noastre. Ulterior mi-am dat seama ca ei stiu ce urmeaza. Azi e sedinta CSAT. Chiar daca nu se va decreta, inca, stare de urgenta (pentru ca inteligentii ministri interimari de la sanatate si interne au zis ca inca nu sunt suspiciuni de coronavirus in Bucuresti, in ciuda tot mai multor informatii care converg catre concluzia ca epidemia s-a instalat deja), masuri severe de pre-carantina sunt iminente, pentru ca aparitia primului caz oficial de infectare este o chestiune de ore. Aglomeratiile vor fi interzise – fara cluburi, spectacole, petreceri, cursuri, corporatisti gramada la metrou, plimbare sau shoping prin mall etc. Magazinele si farmaciile vor fi luate cu asalt. La fel, clinicile (private sau nu) si spitalele vor fi covariste de pacienti panicati. Starea de urgenta va fi, dupa aceea, o chestiune ceruta chiar de populatie. Si atunci vom vedea cine mai rade de chinezi sau cine ii mai aplauda ca au construit spitale de campanie, cu gratii la geam si cu paza militara, in 6 zile.

Oricum, din punct de vedere economic, dezastrul este in plina derulare. A inceput in Italia, dar e chestiune de ore pana cand va iradia catre Romania si chestiune de zile pana cand va iradia in Germania si in Franta, unde neo-nazismul traieste o noua tinerete (sa vedeti, ulterior, goana dupa tapi ispasitori cu ochi oblici sau cu piele maronie …). Marea Britanie a iesit la timp din UE, deci isi va putea inchide mai usor granitele, la nevoie.

De aceea spun, scrieti, puneti pisici si gascani pe facebook, amuzati-va cat mai e timp. Curand, placerile astea vor fi suspendate”, a postat avocatul pe facebook.