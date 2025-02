Cu aproape doi ani în urmă, băimăreanul Marius Sorin Bota, fost deputat și senator maramureșean (PSD) a fost ales președinte al Companiei Naționale pentru Investiții Rutiere (CNIR) companie care a preluat de la CNAIR unele dintre proiectele de Autostradă și Drum Expres. Compania de Investiții Rutiere încă nu este funcțională de facto, dar operaționalizarea acesteia este jalon în PNRR.

Bota, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, guvernarea Adrian Năstase, este membru în Consiliului de Administrație (CA) al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). Pentru această „onoare” el este recompensat cu de 8.591 de lei pe lună, pe lângă salariul de președinte al companiei.

Împreună cu un alt coleg de consiliu, Cătălin Urtoi, au făcut demersurile necesare pentru ca indemniza să fie majorată la suma de 27.000 de lei pe lună!

Ministrul Sorin Grindeanu despre solicitarea celor doi nemulțumiți:

„Cunosc intențiile a doi membri din Consiliul de Administrație al CNIR (Compania Națională de Investiții Rutiere) și tocmai, de aceea, am cerut Adunării Generale a Acționarilor (AGA) să NU le aprobe propunerile de majorare a indemnizației. În urmă cu mai mult timp, am avut o discuție pe această temă și am transmis că aceste solicitări sunt inacceptabile.

Mă bucur că și alții sunt în asentimentul meu, ceea ce îmi întărește convingerea că nu vor beneficia de un tratament preferențial cu sprijinul nimănui! Nu voi fi niciodată de acord cu plata unor sume care să nu se susțină pe rezultate clare și performanțe evidente. Salut demersul prim-ministrului pentru promovarea urgentă a unui act normativ care să limiteze indemnizațiile nejustificat de mari ale unora dintre membrii Consiliilor de Administrație ale companiilor de stat!”, a declarat Sorin Grindeanu.

Majorarea indemnizațiilor a fost aprobată în unanimitate de Comitetul de Remunerare al CNIR, însă pentru a deveni efectivă, trebuie să fie validată de Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor.

Propunerea de majorare a indemnizațiilor vine într-un an marcat de măsuri de austeritate impuse de Guvern, inclusiv înghețarea pensiilor și salariilor bugetarilor, ceea ce a alimentat controversele din jurul acestei decizii.

Grigore Ciascai