Divizia A1 (etapa a treia): Știința Explorări – SCM Zalău 2-3 (-26, 20, 16, -22, -13). A treia înfrângere consecutivă de la startul noii ediții de campionat, sau trei eșecuri din tot atâtea încercări. Chiar dacă echipa noastră a întâlnit adversare valoroase în primele etape, asta nu înseamnă că nu trebuie să își facă serioase probleme asupra viitoarelor evoluții, pentru că așa nu se mai poate. Am jucat bine, dar, din păcate, până la urmă am pierdut, la limită, în fața vicecampioanei României.

Explorări: Klochko 17p (2 blocaje, un as), Taboada 6p (5 blocaje), Silvășan-Pașca 6p (2 blocaje), S. Dragomir 13p (un blocaj, un as), Tarța 17p (4 blocaje, 2 ași), Moreira 13p (5 blocaje, 2 ași), Crișan (libero). Au mai jucat: Cheagă 9p și Catrina. Antrenori: Sorin Pop și Marius Botea.

SCM Zalău: Minic 16p (2 blocaje, un as), Kovalchuk 1p (blocaj), Mihălescu 19p (4 blocaje, un as), Bălean 22p (un blocaj, 2 ași), Palacios 7p (2 blocaje, un as), Coasă 6p (3 blocaje), Bello Ruivo (libero). Au mai jucat: Râpeanu 1p, Iliev și Cuciureanu 1p (as). Antrenori: Marius Lazăr și Andrei Păun.

Marius Botea (antrenor princ. Știința Explorări): „Avem din nou regrete. Eu zic că am făcut un meci bun și dacă am fi câștigat primul set nu era o surpriză dacă am fi obținut victoria. Jocul prestat ne dă speranțe, dar diferența de valoare între noi și Zalău este mare. Am obținut un rezultat bun, dar se putea și mai bine”.

Marius Lazăr (antrenor princ. SCM Zalău): „Ne așteptam să fie un meci foarte greu pentru că am văzut cum a jucat Explorări cu Dinamo și Baia Mare are o echipă foarte bună. Ținând cont de aspectul jocului sunt foarte mulțumit. Dacă m-ați fi întrebat înainte de meci v-aș fi spus că vrem o victorie de trei puncte”.

Au arbitrat: Alin Metizer (Ploiești) și Nicolae Cristea (Cluj-Napoca). Observator FRV: Ion Bărsan (Iași).

Celelalte rezultate ale etapei a treia:

Dinamo București – Steaua București 3-0 (20, 17, 19);

CS UV Timișoara – Unirea Dej 1-3 (-17, -24, 22, -20);

Olimpia Titanii București – Știința București 3-0 (19, 34, 19);

Universitatea Cluj-Napoca – SCMU Craiova 0-3 (14, 17, 16);

Rapid București – Arcada Galați 0-3 (15, 19, 15).