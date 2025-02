Atentionare publica a ANM, Administratia Nationala de Meteorologie, nowcasting de vreme severa imediata pentru Romania pe 15 februarie 2025, avem emisa pentru a ni se aduce in atentie multiple fenomene de vreme severa, despre care ar trebui sa stim chiar acum.

ANM ne pune in vedere faptul ca, in diverse regiuni ale tarii vom fi afectati de vant cu rafale de pana la 70 km/h, astfel ca ni se recomanda sa fim extrem de atenti la deplasarile pe care intentionam sa le facem in cursul urmatoarelor ore, pentru a fi in deplina siguranta.

Atenționare nowcasting COD GALBEN!

Data emiterii : 15-02-2025 ora 5:06.

Valabil de la : 15-02-2025 ora 5:20.

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Avertizările și atenționările meteorologice se actualizează în funcție de durata și gravitatea fenomenelor prognozate.

Informările meteorologice se emit în cazul în care fenomenele meteorologice prognozate au potențial de a deveni temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore. Emitent: Centrul Național de Prognoză Meteo.