Ninge in zonele de deal si de munte in judet. Zapada framantata care masoara pana la 1 cm este depusa pe partea carosabila a DN 18, in Pasul Gutai, respectiv in Pasul Prislop. Toate utilajele Sectiei de Drumuri Nationale sunt in actiune: se imprastie material antiderapant sau se intervine cu lama.

In Pasul Gutai, s-a actionat pana in prezent cu 50 tone material antiderapant pe ambele sectoare ale drumului national (de la Baia Sprie spre varf, respectiv coborarea spre Mara).