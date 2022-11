Atentie la urs !!

Zona Izvoare spre Varful Ignis, jud Maramures !

Pe traseul marcat 🔺️, traseu care pleaca din statiunea Izvoare spre Varful Ignis au fost observate azi urme de urs iar salvatorii montani aflati in serviciul de permanenta in baza Salvamont Izvoare au verificat indicatoarele ,unele dintre ele ( inclusiv stalpii pe care erau montate acestea) fiind distruse de animal.

RECOMANDARI ‼️

🔴 Nu părăsiți niciodată poteca marcata. Animalele sălbatice evita zonele frecventate de oameni. Astfel minimizați riscul de a va intâlni cu ele.

🔴 Nu mergeți singur pe munte. O simpla discuție cu partenerul este de multe ori suficienta pentru a tine animalele sălbatice la distanta. Puteți de asemenea sa strigați din cand in cand sau sa luați la dumneavoastră un fluier pe care să îl țineți la îndemână.

🔴 Tineti cainii de companie legati in lesa. Acestia pot agita animalele salbatice si le pot trimite inspre dumneavoastra.

🔴 Luati cu dumneavoastra si tineti la indemana spray-ul pe baza de piper și/sau emițătorul de ultrasunete impotriva animalelor salbatice. Acestea sunt foarte mici si compacte si pot fi de un real folos, dar atentie cand pulverizati cu sprayul, vantul sa nu intoarca jetul de piper catre dumneavoastra.

🔴 Evitati sa faceti plimbari seara tarziu sau noaptea. Animalele sunt mult mai active in aceasta perioada.

🔴 Dacă întâlniți un pui de urs, nu răspundeți curiozității și dorinței lui de joacă și de a se apropia de dumneavoastră, schimbați direcția și încercați să vă îndepărtați de el, în 99% din cazuri ursoaica îl veghează ascunsă în apropiere și nu va ezita să va atace dacă vede că vă apropiați de el❗️

🔴 Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească, abandonați gradual, haine , alimente care să îl facă curios să le analizeze și care să îl întârzie sau sa il oprescă din urmarire ❗️

Recomandam precautie in deplasare ❗️

Pentru orice probleme intampinate nu ezitati sa sunati la SALVAMONT si la 112 !