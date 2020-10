Episcopul a fost dus la directorul Securității Regionale Sibiu, Gheorghe Crăciun, care i-a cerut să nu mai facă „agitație religioasă”. La afirmația episcopului: „Atunci declarați-mă arestat încă de acum, pentru că eu voi continua să predic”, directorul i-a răspuns: „Nu am ordin să vă arestez”. În aceeași seară PS Suciu a fost eliberat, fiind găzduit până a doua zi la părintele Pompeiu Onofreiu.

A doua arestare – la Berivoii Mici / Făgăraș

Aceasta a avut loc la 10 zile de la prima arestare, în timp ce PS Suciu se afla în altă vizită canonică, programată a avea loc în intervalul 26.09.1948 – 5.10.1948 în vicariatul de Făgăraș. În noaptea de 26/27.09.1948, după sfințirea bisericii din Copăcel, episcopul se afla în casa părintelui Gheorghe Radeș, paroh greco-catolic în localitatea Berivoii Mici. Aici a fost arestat și dus la închisoarea Codlea, județul Brașov, de unde a fost readus după 4 zile la Blaj, la 30.09.1948, ora 16.15, într-o mașină a Securității. Arestarea aceasta a avut drept scop blocarea episcopului în timpul culegerii semnăturilor de delegare a preoților ce trebuiau să ia parte la „adunarea” de la 1.10.1948 de la Cluj.

A treia arestare – la Blaj

A fost efectuată chiar de directorul Securității Regionale Sibiu în ziua de 27.10.1948, la ora 15. Această informație rezultă din mai multe documente și mărturii.

Datorită unei scrisori redactate de PS Suciu în lagărul de la Căldărușani și care a ajuns pe căi clandestine la Nunțiatură, cunoaștem azi detalii despre cele petrecute în arestul Securității din Sibiu:

„În după-masa aceleiași zile – 27.X. [1948] – am ajuns la [Securitatea] Sibiu. Aici am petrecut două nopți și două jumătăți de zi, fără hrană, fără apă… Și fiindcă nu era deloc lumină, șobolanii, șoarecii, guzganii, treceau peste mine ca peste un vechi prieten al gâzelor și al micilor lighioane. […] În această atmosferă și cu acest mobilier, mobil și imobil, am petrecut neuitate clipe de apropiere, de unire cu Cel răstignit. Sunt dulcețuri divine care nu se pot primi decât în temnițe.” se arată în scrisoare.