Asfalt nou pe DJ 182 B, pe ruta Șomcuta Mare – Mireșu Mare – Remeți pe Someș, unul dintre cele mai circulate drumuri ale județului.

„Am verificat stadiul lucrarilor de reabilitare a drumului judetean 182 B si am invitat alaturi de mine doi ministri ai Guvernului Romaniei : ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Radu Oprea si ministrul Apelor, Pădurilor și Mediului, Ioan Deneș. Investitia pentru reabilitarea celor 15 km de drum judetean, in valoare de aproape 30 de milioane de lei, este finantata prin #PNDL2 de catre #GuvernulRomaniei si am dorit ca reprezentantii Guvernului sa vada cu ochii lor cum cheltuim banii publici!

Am promis finalizarea acestei investii pana la finalul acestui an si o sa ne tinem de cuvant! Investitii finalizate intr-un singur mandat!”, a precizat Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.