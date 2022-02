Spre deosebire de cele publicate în 2021, noile tarife de referință au crescut pentru toate categoriile de vârstă și toate capacitățile cilindrice. Cele mai mari creșteri sunt în cazul șoferilor cu vârste sub 30 de ani.

Tarifele de referință ASF pentru persoane fizice nu reprezintă tarife la care sunt încheiate polițele RCA în piață, ele având rol de indicatori pentru asiguratori și asigurați. În funcție de tarifele ASF, asiguratorii își calculează propriile tarife. Tarifele de referință sunt calculate semestrial, la nivel de an, de o companie independentă, iar ASF are obligația legală de a le publica.

Tarifele de referință RCA 2022 pentru șoferii sub 30 de ani

Tarifele de referință pentru șoferii sub 30 de ani sunt de 1286 de lei pentru mașinile sub 1200 cmc, 1335 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 1553 lei pentru 1401-1600 cmc, 1710 lei pentru mașinile care au între 1601-1800 cmc, 1.853 de lei pentru 1801-2000 cmc, 2.545 de lei pentru 2001-2500 cmc și 3551 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi.

Tarifele de referință RCA 2022 pentru șoferii între 31 și 40 de ani

Tarifele de referință pentru șoferii între 31 și 40 de ani sunt de 802 de lei pentru mașinile sub 1200 cmc, 789 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 917 lei pentru 1401-1600 cmc, 1045 lei pentru mașinile care au între 1601-1800 cmc, 1159 de lei pentru 1801-2000 cmc, 1577 de lei pentru 2001-2500 cmc și 2354 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi.

Tarifele de referință RCA 2022 pentru șoferii între 41 și 50 de ani

Tarifele de referință pentru șoferii între 41 și 50 de ani sunt de 794 de lei pentru mașinile sub 1200 cmc, 815 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 956 lei pentru 1401-1600 cmc, 1039 lei pentru mașinile care au între 1601-1800 cmc, 1140 de lei pentru 1801-2000 cmc, 1598 de lei pentru 2001-2500 cmc și 2261 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi.

Tarifele de referință RCA 2022 pentru șoferii între 51 și 60 de ani

Tarifele de referință pentru șoferii între 51 și 60 de ani sunt de 762 de lei pentru mașinile sub 1200 cmc, 780 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 913 lei pentru 1401-1600 cmc, 1069 lei pentru mașinile care au între 1601-1800 cmc, 1119 de lei pentru 1801-2000 cmc, 1569 de lei pentru 2001-2500 cmc și 2304 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi.

Tarifele de referință RCA 2022 pentru șoferii peste 60 de ani

Tarifele de referință pentru șoferii peste 60 de ani sunt de 796 de lei pentru mașinile sub 1200 cmc, 817 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 946 lei pentru 1401-1600 cmc, 1072 lei pentru mașinile care au între 1601-1800 cmc, 1146 de lei pentru 1801-2000 cmc, 1703 de lei pentru 2001-2500 cmc și 2482 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi.

Prețurile asigurărilor RCA vor fi plafonate

Prețurile asigurărilor RCA urmează să fie limitate. O propunere în acest sens a fost înaintată Guvernului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Limitarea va fi de șase luni, se va face la tarifele de referință. În continuare, valoarea asigurării plătită de un șofer va depinde de bonus malus.

Cum funcționează sistemul Bonus-Malus pentru RCA

Prețul unei asigurări RCA în România este influențat de sistemul Bonus-Malus: șoferii care nu au provocat daune primesc o reducere a prețului poliței, în timp ce șoferii care au provocat daune vor plăti mai mult.

Fiecare șofer pornește de la nivelul B0 (preț 100%). Există 8 nivele Bonus, care pot atrage o reducere maximă de 50% – un nivel reprezintă 5% sau 10%, precum și 8 nivele Malus, iar ultimul nivel aduce o creștere a prețului de 80% – fiecare nivel aduce o creștere de 10%.

Sistemul Bonus-Malus influențează tariful plătit de un șofer pentru asigurarea RCA în anul următor.

Cum poți să obții un preț mai bun la RCA dacă ești considerat asigurat cu risc ridicat

Clienții RCA care primesc de la cel puțin trei asigurători diferiți oferte ale căror prime de asigurare RCA sunt cu 36% (factorul „N”) mai mari față de tariful de referință, aferent segmentului de risc din care fac parte, sunt încadrați în categoria asiguraților cu risc ridicat.

Acest tip de clienți pot să solicite Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) o ofertă pentru încheierea unui contract RCA.