Noul președinte interimar al ARACIP – instituția cheie care acreditează și autorizează toate școlile și grădinițele de stat și particulare – va fi șeful Casei Corpului Didactic Iași, fost fondator Pro România Iași și manechin, Silviu Iordache, potrivit informațiilor Edupedu.ro confirmate de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Silviu Iordache este profesor de geografie la Colegiul „Emil Racoviță” din Iași, a fost profesor de religie, învățător, precum și manechin pentru colecțiile de modă ale designerului Cătălin Botezatu, după cum a declarat într-un interviu pentru adevărul.ro.

„Am prezentat la început colecţii de lenjerie intimă pentru Cătălin, dar apoi am discutat cu el şi i-am explicat că acum am şi eu un statut pe care trebuie să-l respect. A înţeles. De obicei aleg ce îmbrac atunci când urc pe scenă. Am încercat mereu să fiu decent”, spunea în 2011 profesorul Silviu Iordache.

A fost președinte fondator al filialei ProRomânia Iași, partid fondat la nivel național de Sorin Cîmpeanu și Daniel Constantin.

La capitolul „competențe și aptitudini organizatorice”, Iordache menționează în CV că timp de 9 ani, în perioada 2006-2014, a “organizat aplicații practice și ‘Balul Bobocilor’ în fiecare an la Colegiul Tehnic “D. Leonida” și Colegiul Național “E. Racoviță” Iași”. Tot în CV, acesta consemnează: “am făcut parte din echipa de salvamari de la Tabăra Năvodari, Constanța, obținând atestat profesional și calificativul F.B”.

În 2015 și 2016, Iordache a fost consilier la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, potrivit declarațiilor sale de avere. În acea perioadă, ministru era… Sorin Cîmpeanu!!!