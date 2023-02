Arte marțiale mixte (în engleză MMA) continuă să câștige popularitate în întreaga lume. Motivul principal pentru aceasta este bugetele în creștere ale principalelor organizații de luptă, atenția sporită din partea serviciilor de televiziune și streaming și contractele de publicitate. Mulți artiști din diverse arte marțiale (lupte, karate etc.) trec la MMA de dragul unor taxe mai mari. Iar artiști precum Conor McGregor și Khabib Nurmagomedov devin superstaruri ale sportului mondial.



Cea mai prestigioasă organizație UFC are luptători din România și Republica Moldova. Unii dintre ei s-au făcut deja cunoscuți. Alexander Romanov are o serie bună de 16 victorii. „King-Kong de la Comrat” are perspective mari la categoria grea. El este deja pe locul 13 în clasamentul la categoria grea. Nu departe de Romanov și Ion Cuțelaba de la Chișinău, care are tot atâtea victorii la categoria semigrea. Nicolae Negumereanu din Brașov are 13 victorii și doar 2 înfrângeri. Divizia feminină conține și luptători din două țări. Cea mai strălucitoare dintre ele este românca Diana Belbiță, care are 14 victorii în MMA. Pe lângă UFC, ea a evoluat și în binecunoscuta organizație poloneză KSW.

Acasă, tinerii luptători concurează în principal în Campionatul FEA (Republica Moldova) și Heroes Fight League (România). FEA a început în 2009. Organizația a susținut deja 56 de turnee și, potrivit președintelui Damir Dorin, nu intenționează să se oprească. Pe lângă arte marțiale mixte, organizația promovează și kickboxingul și organizează turnee K-1. Canalul Eurosport, care difuzează serile de lupte ale organizației, a atras deja atenția asupra acestuia.

La rândul său, RXF (Romanian Xtreme Fighting) cooperează cu promoția Brave CF (Bahrain), care este cea mai mare organizație de MMA din Orientul Mijlociu. Brave CF are un mare potențial de investiții și această colaborare este foarte promițătoare pentru RXF.

Atât România, cât și Republica Moldova au totul pentru dezvoltarea MMA: atât baza de antrenament, cât și infrastructura. Sportivi eminenti își împărtășesc în mod activ experiența cu tinerii. Cele mai mari organizații din lume au deja luptători interesanți din aceste țări. Succesul lor îi obligă pe promotori să privească mai atent România și Republica Moldova.