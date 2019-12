Chef Vasile Hotca și mai mulți tineri energici din Maramureș, au organizat astăzi, un eveniment caritabil. Astfel, în schimbul unui porții de mâncare gătite de celebrul bucătar, s-au făcut mici donații pentru familia pădurarului ucis cu cruzime în pădurile lăpușene.

Evenimentul caritabil e organizat de Asociația ”Ajută și vei fi ajutat”, voluntarii Vasile Hotca, Ștefan Telegdi, Codrea Bogdan și Cosmin Miscolț, cu sprijinul municipalității băimărene

„La finalul evenimentului caritabil, pentru care mulțumim tuturor care au ajutat la desfășurarea lui, am reușit sa strângem suma de 9340 de lei. Toti acești bani si alte lucruri au fost donate familiei padurarului Liviu Pavel Pop. Cu acest prilej am dorit să sensibilizam societatea băimăreana in ceea ce priveste calitatea umană, acum in prag de sărbători. Mulțumim si va urma sărbători pline de bucurii. MULȚUMIM PT.TOT TUTUROR” – a scris Chef Vasile Hotca pe pagina lui de facebook.