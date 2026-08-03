Un apel de suflet este adresat comunității din Maramureș și tuturor celor care pot ajuta. Profesoara Ancuța Maria Țeger are nevoie urgentă de sânge, iar fiecare donare poate însemna o șansă în plus la viață.

Potrivit informațiilor transmise de familie, pacienta este intubată, iar medicii au nevoie de donatori cu grupele de sânge A2 pozitiv sau O pozitiv.

Donările se pot face la Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș, strada George Coșbuc nr. 20/C, Baia Mare.

Cei care îndeplinesc condițiile pentru donare sunt rugați să se prezinte cât mai curând la centrul de transfuzie și să precizeze că donează pentru Ancuța Maria Țeger.

Un gest simplu poate salva o viață!