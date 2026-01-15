Bătrânii maramureșeni spun că nu au mai văzut astfel de iarnă de când era tineri, dar nici lipsă de omenie așa cum văd în ultima perioadă. În acest context Instituția Prefectului face un apel către maramureșeni: Mai mult ca oricând, este momentul să activăm simțul civic.

Iarna aceasta ne pune la încercare pe toți: temperaturi scăzute, ninsori abundente, condiții dificile. În astfel de momente, faptele fiecăruia dintre noi contează mai mult decât credem. Un gest simplu, făcut la timp, poate preveni un accident grav — poate chiar salva un membru al propriei familii, un vecin sau un prieten.

Facem apel la responsabilitate, solidaritate și implicare:

• să curățăm trotuarele, scările și acoperișurile, pentru a preveni alunecările și accidentele;

• să ajutăm vecinii în vârstă, gravidele și alte persoane vulnerabile;

• să oferim, acolo unde este nevoie, un ceai cald, o pătură, un gest de sprijin;

• să nu îi uităm pe cei fără voce – câinii și pisicile fără stăpân, care au nevoie de adăpost și hrană în aceste zile grele.

Nu este vorba doar despre obligații, ci despre exemplul personal și grija reală față de comunitate.

Responsabil azi, în siguranță mâine.

Siguranța nu așteaptă obligații.

Împreună putem face diferența.

Împreună putem preveni.

Împreună putem avea grijă unii de alții.