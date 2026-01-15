Acțiunile polițiștilor desfășurate pe drumurile publice au ca scop principal protejarea vieții și siguranței tuturor participanților la trafic.

Miercuri 14 ianuarie a.c., în intervalul orar 09.30-12.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au desfășurat o acțiune împreună cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureș.

Acțiunea a avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor ilegale săvârșite pe drumurile publice și depistarea acelor autoturisme care nu sunt echipate corespunzător sezonului rece.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 14 autoturisme, fiind aplicate 8 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice în cuantum de peste 3.000 de lei.

De asemenea, în cazul a trei autoturisme care nu au corespuns din punct de vedere tehnic, polițiștii au dispus reținerea certificatelor de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș vor continua acțiunile zilnice pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea faptelor antisociale.