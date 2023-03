În luna martie 2023 a fost desfășurată o campanie de informare la nivelul comunității având ca scop creșterea gradului de informare cu privire la serviciile oferite in cadrul proiectului „Promovarea antreprenorialului social în SDL/ZUM”.

În acest scop, experții implicați în această activitate au împărțit pliante pe străzile din teritoriul SDL/ZUM. (Servicii de dezvoltare local în zone urbane mărginașe.)

Scopul acestei acțiuni a fost:

-informarea participanților cu privire la proiectul „Promovarea Antreprenorialului social in SDL/ZUM”

-promovarea serviciilor oferite in cadrul proiectului, respectiv:

a) servicii socio-medicale integrate;

b) servicii de mediere/acces si/sau menținere pe piața muncii;

c) servicii de formare profesionala pentru sprijin in vederea inserării pe piața muncii;

– atragerea de persoane în grupul țintă al proiectului.

Prin diseminarea pliantelor informative la nivelul comunității s-a urmărit facilitarea accesului persoanelor in cadrul proiectului, respectând principiile egalității de șanse si nediscriminării.