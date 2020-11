Autor: Dan Tăpălagă

În cea mai mare criză sanitară din istoria recentă a României, autoritatea centrală s-a desistat din rolul de decident, pentru că vin alegerile parlamentare, aruncând toată răspunderea pe umerii autorității locale, iar decizia a fost pasată unor experți anonimi.

La ultima conferință de presă, președintele Klaus Iohannis a făcut de 9 ori trimitere la experții națiunii: ”experții nu sunt de părere că se impune amânarea alegerilor; experții nu sunt convinși că o testare în masă aduce un rezultat palpabil; măsurile pe care le luăm sunt recomandate de experți; sunt voci care cer redeschiderea școlilor, eu am solicitat o analiză aprofundată experților; am lansat această provocare experților; am solicitat o analiză aprofundată experților, restricțiile care sunt în vigoare au fost discutate împreună cu experți; , experții nu văd nevoia revenirii la starea de urgență; această formulă conform experților este bună”.

Experții în sus, experții în jos, dar nu vedem nici o decizie politică fermă. Sigur că e normală consultarea experților, peste tot în lume decizia politică se bazează pe informațiile și sugestiile lor. Dar decizia trebuie asumată politic, la vârful statului, ceea ce la noi încă nu se întâmplă.

Pandemia este gestionată haotic, ineficient, iar rezultatele se văd în numărul infectărilor. Rata de incidență crește galopant de la o zi la alta, deși numărul testelor realizate zilnic bate pasul pe loc cam de o lună. Altfel spus, virusul e tot mai prezent chiar dacă guvernul face eforturi notabile să nu-l caute.

În ciuda promisiunilor făcute atât de premierul Orban, cât și de președintele Iohannis, capacitatea de testare n-a crescut semnificativ. România realizează de o lună în jur de 30.000 de teste, cu unele vârfuri accidentale explicabile prin creșterea numărului de teste la cerere, nu pentru că ar fi testate mai multe definiții de caz.

Fenomenul a fost explicat, miercuri seară, la Europa FM, de expertul în sănătate publică, Răzvan Cherecheș. El susține că tot mai mulți cetățeni fac chiar săptămânal teste la cerere, deși nu se încadrează în definiția de caz, pentru a se asigura că nu sunt bolnavi.

Aceste teste diluează în mod evident rezultatele, care și așa arată prost. Altfel spus, dezastrul e chiar mai mare, dar nu-l vedem clar.

Ceva chiar mai prost arată diferențele flagrante între județele țării la numărul de testări efectuate.

Problema a fost semnalată de G4Media.ro încă de acum două săptămâni și pusă pe masa președintelui în conferința de presă din data de 28 octombrie.

De atunci, experții națiunii tot studiază, aprofundează și analizează de ce în județe precum Cluj sau Alba se realizează mii de teste pe zi, dar în județe ca Giurgiu, Călărași sau Ialomița s-a ajuns la opt-nouă teste pe zi. Conform sistemului inventat de Guvernul Orban, restricțiile intră automat în vigoare dacă rata de infectare depășește 1, 5 sau 3 la mie, restaurantele, școlile și alte activități se închid.

De aici rezultă însă o mare nedreptate și o situație periculoasă. Județele care fac multe teste suferă economic și obligă cetățenii la izolare, adică intră în zona roșie sau chiar în carantină. Județele care nu fac teste n-au nicio problemă deoarece nu găsesc cazuri, din moment ce nu efectuează teste.

Din cauză că nu impun nicio restricție, aceste județe devin rapid bombe epidemiologice. Asta spune expertul Răzvan Cherecheș, care este de părere că deși sunt zone aparent verzi, în realitate situația infectărilor poate arăta chiar mai rău decât în județele deja marcate în roșu.

Problema trebuia rezolvată rapid. Președintele Iohannis a pasat-o, desigur, experților, numai că nimeni n-a mișcat un deget nici până azi. La ultima conferință de presă expeții încă aprofundau.

De ce evită cu încăpățânare creșterea numărului de teste ? Explicația o bănuiți deja. Din cauza alegerilor, desigur. Dacă în aceste județe ar crește numărul de testări, numărul infectărilor zilnice ar sări și el de 10 sau de 20 de mii pe zi. Harta epidemiologică a României s-ar colora rapid în roșu. Așa, arată ca un semafor defect, cu orașe și localități care intră și ies haotic din carantină.

Dacă România ar intra în lockdown generalizat sau regional, așa cum se întâmplă în tot mai multe țări europene, alegerile, sfintele alegeri pentru care președintele Klaus Iohannis și premierul Orban sunt gata să sacrifice viața și sănătatea propriilor cetățeni, ar fi în pericol.

Pentru ele, pentru o mână de voturi, cineva joacă la ruletă sănătatea noastră a tuturor.

Continuarea AICI