Bucurie mare în familia unor artiști din Maramureș. Vasilică Ceterașu și Amalia Ursu vor deveni în curând părinți de gemeni.

Anunțul a fost făcut la o emisiune TV. Cuplul mai are o fetiță de aproape 6 ani.

„Vom avea gemeni. Ne-am dorit asta, dar nu ne gândeam că vor fi doi. Am fost un pic în stare de șoc atunci când ne-a zis doamna doctor, dar acum încerc să mă acomodez cu ideea. Copiii sunt o binecuvântare. În 12 septembrie am fost la ecografie. O sarcină gemelară e mai cu riscuri, dar până acum nu am avut probleme. Mă simt bine. Mai am grețuri matinale, mă trezesc nervoasă. Aș vrea ca măcar unul dintre ei să fie băiat”, a declarat Amalia Ursu.

Îi felicităm pe părinți, iar micuților le dorim să vină cu bine pe lume!