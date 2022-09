Mă întreabă prietenii: ce tot faci pe Valea Izei? Weekend de weekend tot acolo…

Fac multe, îmbin relaxarea cu munca și capăt o stare incredibilă de bine, de motivație și dorință de a face cât mai multe.

Vizite la meșteșugari, vizite la bisericile din lemn, peisaje de vis, izvoare naturale fantastice, mâncare și băutură pe săturate, chiar prea pe săturate. Am ales Onceștiul de această dată.

Comuna Oncești se află într-o zonă pitorească pe Valea Izei și deține o mulțime de așezări importante de pe vremea dacilor liberi, strămoșii maramureșenilor. Turiștii care vizitează aceste zone vor rămâne impresionați de satul arhaic, de tradițiile străvechi, de ritmul muzicii și cântecului, precum și de culorile costumelor populare.

Voiam să ajuns la cetatea dacică din Oncești, cea care a dat și numele pensiunii Sub Cetate la Matei.

Primisem asigurări că este foarte simplu de ajuns, nu trebuie decât să o iau la stânga după ultima casă din sat, să trec de izvoarele cu apă minerală și să merg până la cetate că mă duce drumul.

Ploi, nămol și un deosebit miros de natură udă. Găsesc indicatorul, o iau la stânga cu entuziasm, peisajul de vis. În fața mea 3 tineri cu o mare de sticle goale sigur se duceau la izvoare, deci sunt pe drumul cel bun.

Am ajuns la izvor, am băut apă, foarte foarte bună, nu pot să cred cât de bună poate să fie în comparație cu apa îmbuteliată. Și pe drum foarte mult noroi. Dar nu puteam să îl bag în seamă având în vedere peisajul fantastic.

Din valea cetății am luat-o la stânga, după cum am primit indicații și apoi am tot urcat. Am cules și câteva ciuperci, am mai spart câte o alună și nici nu mi-am dat seama cât de rapid am ajuns pe vârful Măgura sau dealul Cetățuia după cum îl numesc localnicii, unde există urme ale așezării dacice care datează din secolul I înainte de Hristos.

Așezarea dacică de la Oncești este la o distanță considerabilă de marile centre dacice din sud-vestul Transilvaniei, fiind prima așezare de acest fel descoperită pe teritoriul Maramureșului.

Am fost uimit de potențialul zonei și cu siguranță, mai repede sau mai târziu, Onceștiul va deveni o mini Sarmizegetusa Regia.

Am reușit să mă întorc înapoi la cazare înainte să se lase întunericul și după un pahar de horincă, m-am tot pus la somn, mulțumit fiind de ziua minunată pe care am avut-o pe dealurile Maramureșului.