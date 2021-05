Alpiniștii Horia Colibășanu și Marius Gane au întrerupt expediția din Himalaya, unde au fost surprinși de o avalanșă, duminică noapte, în timp ce erau la aproape șapte mii de metri altitudine.

Românii au scăpat teferi și au decis să se întoarcă acasă.

Horia Colibășanu, alpinist: ”Nu ni s-a mai întâmplat niciodată, a venit avalanșă, a început să ne împingă cortul, a venit zăpadă în lateral, nu am mai văzut avalanșă să facă stânga. Zăpada a trecut peste acest perete care ne proteja, a căzut pe cort, ne-a presat, ne-a strivit înăuntru. Simțeam că se termina aerul din buzunarul de aer din jurul capului. Am scos briceagul, am tăiat cortul. Eram foarte încărcat cu adrenalină, am reușit să ies să respir. Am renunțat la această ascensiune. Riscurile au devenit mult prea mari.”

Din echipă făcea parte și un slovac. Și el a renunțat la ascensiune.

Alpiniștii voiau să deschidă o nouă rută către un vârf din Munții Himalaya, aflat la 8.167 de metri.

Foto: horiacolibasanu.ro