La 30 de ani de la evenimentele care au fost scrise cu sânge în istoria recentă a românilor, Alina Mungiu-Pippidi vorbește vehement despre cum sunt acestea percepute de români.

„Revoluţia românească a fost parţial furată. Eu nu o consider integral furată. Eu am construit în aceşti 30 de ani diferiți termeni. Întâi am vorbit de democratizare, fără decomunizare, şi am explicat că, în România, democratizarea s-a produs. Și dovada că s-a produs este că, în 1996, urmaşii fostului Partid Comunist au pierdut alegerile şi au plecat de la Guvernare. Democratizarea s-a produs fără ca noi să putem înlătura vreodată pe cei care fuseseră în regimul comunist din motivul că societatea noastră era foarte infiltrată. Nu a fost niciodată un plan realist să înlături de aici toate urmele comunismului, când comunismul, în fond, eram noi sau majoritatea dintre noi”, a spus Alina Mungiu-Pippidi într-un interviu pentru Antena 3.

„Este o manipulare ordinară”

„Şi aici revenim la cei 30 de ani… Unul din cele mai grave lucruri care au eşuat în acești ani a fost justiţia morală, încercarea de a face puţin justiţie celor puţini care s-au opus regimului înainte de 1989. Astăzi, am ajuns într-o situaţie ridicolă, în care „anticomunist” este toată lumea. Cei mai vocali anticomuniști sunt oameni care nu au prins comunismul, habar nu au. Pentru ei întruchiparea anticomunismului este să te lupți cu nişte pesediști din noua generaţie care sunt prea tineri și ei să fi fost în Partidul Comunist. Nu te costă nimic să te lupţi cu ei, nu te vor băga în închisoare. Este o manipulare ordinară, nu este un crez sincer. Este folosirea anticomunismului după 30 de ani „, a mai spus Pippidi.

