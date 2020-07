În noaptea întoarcerii mele acasă, după șase luni, dintre care patru de pandemie, butonam noaptea la unu televiziunile de știri ca să îmi aduc aminte în ce țară m-am întors (cu riscul să nu mai pot să plec). Și așa am căzut pe trioul Mircea Badea-Mihai Gâdea și un necunoscut adolescent, cu o tunsoare din asta elaborată cum poartă băieții de câțiva ani, umbrind coafura fetelor, fermecător, deștept, radiind succes și împlinire. Nu aveam idee cine e și totuși o bănuială m-a cuprins, că văzusem chiar pe România Curată un text de Ernu care îl critica pe unul, Selly. Am butonat mai departe și am văzut pe alt canal că și CTP îl ceartă pe unul, tot Selly. Finalmente, am dat click pe clipul lui Selly -da, el era, puștiul de la Antena 3! din textul lui Vasile- în care Selly ține un lung monolog despre bacalaureat, aici.

Înțeleg că Selly e un băiat care cîntă bine și are milioane de fani care îl urmăresc. Excepțional. Nu are el deci nevoie să fie apărat de profesori de vîrstă mijlocie ca mine. Dar îl apăr, că au fost atîtea ocazii la români în care am văzut voci care criticau (sau se “delimitau”) de cei care strălucesc, cum e băiatul ăsta, fără ca nimeni să spună nimic, că mi se pare o datorie. Că băiatul strălucește: e programator, are vocabular, mintea îi merge brici, filmează și editează profesional, scrie, cîntă, e un autodidact care s-a format pe internet. Are spirit civic, e antreprenor și are farmec! Talentul dă pe dinafară din el!

Probabil că asta e destul ca să se adune norii geloziei, dar mai are și tunsori scumpe, și-a cumpărat Mercedes, deși nu avea carnet decît de cîteva zile și așa mai departe.

Ernu îl ceartă pe Selly că e conformist, nu citește Nietszche, e materialist și nu e destul de adolescent revoltat. Dar mie mi se pare extrem de revoltată și de coerentă critica asta a bacului și a programei, mai ales că vine nu de la mine, care sar în sus odată la trei ani cînd citesc subiectele la Bacul de română și chem DNA, ci pe unul care a rezistat programei și bacului și evident și-a căpătat stilul argumentativ pe internet, nu învățînd pe de rost comentarii la Slavici. Are dreptate și cu educația financiară, și cu cea civică, și cu cea politică, și cu explicarea corupției, ce să mai spun cînd cere o istorie predată pe mari fenomene și cauzele lor, nu detalii irelevante. Că nu e originală critica asta? Ba probabil e – nu mi se pare că citește de pe prompter, simți că a trăit ce spune și nu poți reproșa cuiva bunul simț. Bunul simț nu e obligatoriu conformism. A, are idealuri materiale, e prea cu tehnologia și nu cu poezia etc. Păi e un băiat al timpurilor de azi, nu de pe vremea noastră (eu nu îmi amintesc pe nimeni din generația mea să citească Nietszche în afară de mine, eu am regretat că l-am citit, iar după Wittgenstein am lăsat filosofia cu totul), iar unele lucruri se perimează și fiecare generație își exprimă revolta altfel – frate-meu deja nu mai citea decît Salinger, asta era cartea revoltei la vîrsta lui! Eu muncesc din greu astăzi, ca profesor, să strecor citate de la Asimov la Platon ca să deschid cîte o ușă către universuri pierdute pentru generația de azi – dar nu totul e recuperabil. Dacă programa din România ar lăsa profesorii să facă la fel (și ei nu predau ca mine politici publice!) sigur s-ar păstra mai mult din cultura universală pentru generațiile noi, iar dacă țara noastră -și vecinii- nu ar fi eminamente materialistă în World Values Survey (fac excepție tinerii care se retrag la mînăstire), nu ar arăta tinerii noștri așa cum sunt. Nu au cum să fie rupți de cultura tehnologică, de gadgets, de branduri de mașini sau de jeans. Selly nu e Rimbaud și e absurd să îi cerem să fie.

CTP are și el ceva de spus, mult mai acru ca Vasile. Puștiul are Mercedes și conduce prost. Păi, știi cum e, trebuie să ai Mercedes ca să depășești faza cu Mercedesul (ca doi puști din blocul meu din Romană, pe care ieri i-am văzut coborînd pe scări două biciclete pliabile englezești clasa 1 și au am studiat să îmi iau una, dar mi se par absurd de scumpe pentru niște biciclete la București), o să vină și motocicleta, și Fiatul 500 decapotabil, și tricicleta electrică, și așa mai departe… Nu îmi pace Mercedesul, sau BMW-ul, sau cultura aferentă lor, dar uitați-vă în jur, de unde era să învețe el că nu e adecvat să conduci așa ceva aici? De la cine? De acord, de la CTP care merge cu Loganul, dar asta e, exemplul nu l-a convins. Și zău, cînd e cineva plin de talent, de farmec și de personalitate de ce ne legăm de ce conduce, și public, cu acreală? E un star, care are banii lui, face ce vrea cu ei.

Zău, ne arătăm vîrsta dacă bocim pe la televiziuni ca a apărut unul mai tînăr și mai frumos, care în loc să tragă coco și să umble cu plete nespălate e și manager al propriului lui talent, are frizer de lux, e curat și prosper.

Producătorii de la televiziuni au rareori talent zilele astea, sunt sufocați de pile și de băieți cu tunsori corecte și ochi albaștri care vorbesc geopolitics, cînd nu își dau cu părerea despre filme, meciuri sau corupție. Dar asta omoară audiența. Faceți-vă un bine, televiziuni, și deschideți ușa lui Selly și altora ca el. Schimbați generațiile!