Alexandru Oros a postat pe pagina de fb a Spitalulu Județean de Urgență următorul mesaj: După mai bine de patru ani la conducerea Spitalului Județean de Urgență “Dr Constantin Opriș”Baia Mare , a venit momentul să trec la o nouă etapă în viața mea profesională, cu sentimentul datoriei împlinite și cu recunoștință față de toți angajații spitalului, alături de care am reușit să facem multe proiecte care au schimbat radical serviciile medicale oferite pacienților.

În martie 2021, am preluat funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență “Dr Constantin Opriș “ în plină pandemie și am reușit să trecem cu bine peste criza medicală, una din măsurile luate fiind organizarea secției de spitalizări de zi într-un singur loc, măsură extrem de eficientă, care este menținută și astăzi.

Dincolo de criza medicală, am stabilit, împreună cu echipa de la Spitalul Județean de Urgență “Dr Constantin Opriș “ și cu reprezentanții Consiliului Județean, câteva obiective importante pentru sănătatea maramureșenilor, printre care creșterea calității serviciilor medicale, înființarea unor servicii medicale noi, cum ar fi chirurgia cardiacă, chirurgie oncologică și inseminarea artificială, modernizarea și îmbunătățirea structurii medicale, creșterea accesibilității cetățenilor la serviciile medicale.

La finalul acestor patru ani, prin toate proiectele realizate cu sprijinul Consiliului Județean, am reușit schimbarea încadrării spitalului la categoria a doua de acreditare , de la categoria cinci, cât avea în 2021, iar anul acesta, în baza parteneriatului și protocolului cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu “ Cluj Napoca, Spitalul Județean de Urgență “Dr Constantin Opriș” Baia Mare va deveni Spital Universitar, iar pentru această reușită țin să mulțumesc doamnei rector Anca Buzoianu și Senatului UMF “Iuliu Hațieganu “ Cluj Napoca. Un Spital Universitar la Baia Mare înseamnă servicii medicale de calitate, dotări de ultimă generație și specialiști bine pregătiți.

Alături de echipa de profesioniști din cadrul Spitalului Județean de Urgență “Dr Constantin Opriș “, am reușit să implementăm numeroase proiecte, în valoare de zeci de milioane de lei, cele mai multe finanțate din fonduri europene, accesate direct de spital sau cu ajutorul Consiliului Județean Maramureș, proiecte care se regăsesc astăzi în confortul pacienților și în serviciile pe care le oferim acestora:

✅reabilitarea completă a Unității de Primiri Urgențe-3,8 milioane lei

✅înființarea și dotarea compartimentului de chirurgie cardiacă, o premieră pentru un spital județean – un proiect în valoare de 3,5 milioane lei

✅înființare unei structuri de terapie intensivă intermediară în cadrul secției de oncologie, cu dotările aferente

✅reabilitarea Centrului de planificare familială

✅sistem de detectare a concentrației de oxigen, extinderea infrastructurii electrice și de fluide medicale – 10 milioane de lei

✅dotare și reabilitare ambulatoriu integrat- 16,7 milioane de lei

✅dotarea secției de terapie intensivă pentru noi-născuți- 4 milioane de lei

✅digitalizarea informațiilor și serviciilor medicale -3,7 milioane de lei

✅instalare panouri foto-voltaice pentru asigurarea consumului propriu de energie electrică – 8 milioane de lei

✅investiții în laboratoare de genetică și anatomie patologică pentru diagnosticarea cancerului – 9,6 milioane de lei

✅investiții în infrastructură pentru depistarea și tratarea cancerului- 23,7 milioane de lei

✅achiziționarea unui RMN 3 Tesla, de ultimă generație

✅înființarea unei secții de îngrijiri paleative cu 30 de paturi

✅transformarea compartimentului în laborator de endoscopie digestivă și dotarea cu aparatura aferentă

✅înființarea mai multor linii de gardă și extinderea celor existente

✅angajarea, prin concurs, a peste 100 de medici specialiști

✅înființarea Facultății de Asistență Medicală, Extensia universitară Baia Mare, ramură a UMF “Iuliu Hațieganu “ Cluj Napoca, o instituție care pregătește deja a treia generație de profesioniști pentru spitalele maramureșene

✅depunem săptămâna asta la finanțare un proiect în valoare de 5 milioane de lei, proiect care va pune Maramureș pe harta neurologiei intervențională

✅preluarea de la Consiliul Județean și gestionarea Centrului Althera, un centru unic în țară, destinat terapiei cu animale pentru copiii cu dizabilități, un proiect de mare interes și cu un impact mare în comunitate.

Acestea sunt doar o parte din proiectele realizate sau demarate la nivelul Spitalului Județean de Urgență, proiecte care au făcut ca acest spital să aibă adresabilitatea unui spital regional.

🔹În 2021, era o medie de 2300 spitalizări de zi pe lună, astăzi sunt 3000 de spitalizări de zi pe lună, ceea ce înseamnă mai mulți bani la bugetul spitalului virați de Casa de Sănătate.

🔹În 2021, era o medie de 200 de prezentări în 24 ore la UPU, astăzi suntem cu o medie de 300 de prezentări în 24 ore, datorită aducerii mai multor doctori specialiști în spital.

🔹În 2021, bugetul pentru medicamente era de 700 000 lei pe lună, astăzi este de peste 1,7 milioane de lei, având în permanență stocuri de medicamente, pentru a nu intra în criză de medicamente.

🔹În 2021, am preluat conducerea spitalului cu peste 5 milioane de lei restanțe la furnizori, cu plăți decalate la trei luni, iar astăzi, spitalul este cu plățile la zi și cu un excedent de 23 de milioane de lei în conturi, în condițiile în care am investit din propriile fonduri 7 milioane de lei în diferite proiecte de modernizare a spitalului.

🟢Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără sprijinul echipei extraordinare de la Spitalul Județean de Urgență “Dr Constantin Opriș “ Baia Mare, echipă formată din medici, asistente, personal administrativ, brancardieri, toți contribuind prin munca lor la ceea ce este astăzi Spitalul Județean de Urgență, o unitate spitalicească model, cu dotări de ultimă generație și cu specialiști în domeniul medical competenți și dedicați pacienților.

🟢Mulțumirile mele se îndreaptă și către conducerea Consiliului Județean Maramure din ultimii patru ani, care a susținut proiectele de reabilitare și modernizare a spitalului, precum și către ONG-urile care au susținut activitatea spitalului, contribuind prin donații la achiziționarea unor aparate performante, necesare activității de zi cu zi din spital.

🟢A fost o onoare pentru mine să fac parte din această echipă și vă sunt recunoscător pentru tot ce am reușit împreună!