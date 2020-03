Al 13-lea caz de infectare cu coronavirus din România a fost confirmat sâmbătă seară, fiind al patrulea într-o singură zi.

”Un nou caz de infectare cu Covid 19 a fost confirmat în această seară. Este al 13- lea caz de infecţie cu noul coronavirus la nivel naţional. Este vorba despre un bărbat de 72 ani, din Galaţi care a venit din Lombardia in data de 29 februarie”, anunţă Gupul de Comunicare Strategică.

În data de 6 martie bărbatul a dezvoltat simptomatologie conformă cu definiţia de caz COVID 19.

În acest context, in data de 6 martie a fost transportat cu izoleta, din locul în care se afla în autoizolare, la Spitalul judeţean Galaţi, Secţia de boli infecţioase, unde se află în prezent internat.

”Conform informaţiilor primite din teritoriu, în această seară bărbatul este in stare generală ameliorată, fără febră”, precizează Gupul de Comunicare Strategică.

Acesta este cel de al patrulea caz înregistrat sâmbătă, zi în care a fost confirmat şi primul caz din Capitală.