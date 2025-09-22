Luni, 22 septembrie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Vaslui, joc din cadrul etapei a 3-a din Liga Zimbrilor. A fost primul meci pe teren propriu pentru Minaur în acest campionat, unul încheiat cu o victorie meritată, elevii antrenați de Nuno Farelo reușind să scoată maximum. Băimărenii au condus pe tot parcursul meciului și chiar dacă Vaslui a venit aproape pe finalul primei părți, Minaur s-a descurcat foarte bine în repriza a doua.

Din nou apreciem nivelul din apărarea echipei noastre, precum și prestația portarului Darius Makaria. Dacă ne uităm în clasament, Minaur are cele mai puține goluri primite dintre echipele care au disputat trei meciuri, ori asta spune ceva.

Înaintea debutului partidei s-a ținut un moment de reculegere în memoria celui care a fost antrenor emerit Lascăr Pană, precum și a conducătorului de club Viorel Maier, ambii “plecați dintre noi” pe 17 septembrie. Doamna Clara Pană a primit flori și o plachetă din partea clubului Minaur, iar mai apoi a fost invitată să dea lovitura de start a meciului din Liga Zimbrilor.

CS Minaur Baia Mare – CSM Vaslui: 29-24 (12-10)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 500 spectatori

Arbitri: Ionuț Tudor Ifrim – Alexandru Ovidiu Ilisei (Piatra Neamț). Observator: Marcel Sas Adăscăliței (Oradea)

Aruncări de la 7m: 5-4 (transformate: 4-2; au ratat: Kozakevych / Malasinskas, Toboșaru). Minute de eliminare: 4-2 (Fotache 2 / Gal)

CS Minaur: Darius Cătălin Makaria (15 intervenții, a apărat 2 de 7m), Anton Terekhov – Robert Nagy, Tudor Botea 3, David Pavlov 1, Ștefan-Gabriel Cumpănici 2, Milan Kotrc 1, Artem Kozakevych 8 (4 din 7m), Erik Leonard Pop 3, Stefan Vujic 3, Anderson Da Silva Mollino 5, Viorel Fotache, Lucas Alexandru Sabou 1, Ovidiu Ardelean, Sebastian Barbul, Mohamed Aly Ismail Zeinelabedin 2. Oficiali: Nuno Miguael de Melo Farelo, Mihai Ionuț Bușecan, Răzvan Pop, Eduard Vaszi

Vaslui: Adrian-Ioan Țenghea (5 intervenții), Dumitru-Vlăduț Rusu )7 intervenții, a apărat un 7m) – Rareș Andrei Ștefan 1, Aidenas Malasinkas 3 (2 din 7m), Andrei-Robert Popa, Andy Ștefan Armanu 1, Nemania Vucicevic 1, Yuriy Pop, Tiberius-Ștefan Toboșaru 1, Dragan Pavlovic 5, Arnad Hamzic, Bogdan Marian Păunescu, Ciprian Iulian Aungurenci, Dominik Gal 1, Andrei Yashchanka 2, Dragoș Hanțaru 9. Oficiali: Gabriel Benone Armanu, Marius Bogdan Pralea, Constantin Căldare, Dragoș Dumitru Soare

Dclarații după meci

Gabriel Armanu (antrenor Vaslui): “În prima repriză am fost aproape de Minaur, au fost doar două goluri la pauză, dar în partea a doua au început mai bine, și pe fondul ratărilor noastre din postură de unu la unu. Per total, victoria gazdelor este meritată și felicităm echipa Minaur. Noi căutăm să vedem unde am greșit și să încercăm să corectăm. Echipele din Liga Zimbrilor s-au întărit, au avut de unde lua jucători cu trei echipe desființate, nu există nici presiunea retrogradării directe, deci vom avea meciuri destul de echilibrate. Rămâne să învățăm din această înfrângere.”

Vlăduț Rusu (jucător Vaslui): “Nu suntem mulțumiți de rezultat, pentru că am arătat bine în prima repriză, cele două goluri diferență s-au făcut în urma unor ratări. Baia Mare a venit mult mai montată de la vestiare și diferența s-a făcut în primele minute din partea a doua. În Baia Mare este foarte greu să iei puncte. Acum nu mai poți spune că ai un meci ușor. Oricine poate bate pe oricine, poate mai puțin Dinamo să nu fie în zona asta.”

Stefan Vujic (jucător Minaur): “Nu mai există meciuri ușoare. Fiecare echipă de astăzi joacă handbal și nu ne permitem luxul de a spune că e ușor. Fiecare meci e cel mai important și trebuie tratat ca atare, iar acasă trebuie să batem tot. Campionatul este foarte echilibrat, meciurile nu sunt dinainte câștigate, mai ales că pentru noi urmează săptămâni grele, cu meciuri în cupele europene, plus Cupa României. Sper să fim sănătoși, să putem da toți sută la sută, iar la final să vedem unde suntem.”

Nuno Farelo (antrenor Minaur): “Meciul a fost unul serios, dar am luptat încă de la început și e bine că am obținut victoria. Mă bucur pentru cele cinci puncte obținute în primele trei etape, mai ales că două jocuri au fost în deplasare. Desigur, mai avem mult de muncă, pentru a fi în frunte, pentru că apar multe rezultate surprinzătoare și nu prea mai există echipe care pleacă din start cu șansa a doua. Sunt doar 11 echipe, însă meciuri multe vor fi, pentru că suntem calificați și în grupele Europa League. Dar ne vom bate pentru toate obiectivele.”

Etapa a 3-a

Dinamo București – CSM Constanța: 37-24

CSM Sighișoara – HC Buzău: 27-32

Potaissa Turda – “U” Cluj-Napoca: 35-32

CS Minaur Baia Mare – CSM Vaslui: 29-24

CSU Suceava – SCM Politehnica Timișoara: 39-37

CSM București a stat

Clasament

ACS HC Buzău – 6p (97-89) – 3 Minaur Baia Mare – 5p (84-70) – 3 Dinamo București – 4p (106-79) – 3 Poli Timișoara – 4p (96-93) – 3 CSM Vaslui – 2p (90-92) – 3 CSM București – 2p (57-57) – 2 Potaissa Turda – 2p (63-64) – 2 CSU Suceava – 2p (92-103) – 3 “U” Cluj-Napoca – 2p (84-99) – 3 CSM Constanța – 1p (80-95) – 3 CSM Sighișoara – 0p (53-61) – 2

Etapa 4