Ziua Prieteniei i-a prins în uniformă, la muncă. Asta nu îi împiedică să o sărbătorească în felul lor: în echipă, cu loialitate, cu încredere și în momentele de pauză cu o mângâiere sinceră și un “Bravo” spus cu mândrie.

Unul dintre cei mai loiali prieteni ai omului este câinele. Agentul de poliție Jessica și câinele Nyx sunt înainte de toate prieteni, însă atunci când pășesc în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș devin colegi. Împart clipe de liniște dar și momente tensionate sau bucuria misiunilor reușite.

Se completează în tăcere, oriunde s-ar afla, iar legătura dintre ei e construită pe loialitate,respect, multe ore de antrenament dar și recompense.

Nyx a fost preluată de polițistă de la Centrul Chinologic Sibiu, când avea 5 luni. Acum are un an și 2 luni și în timpul serviciului participă zilnic la misiuni sau acțiuni. Întrucât este specializată pe detectare stupefiante, o veți observa mirosind mașinile oprite de polițiști. În această săptămână a participat la mai multe acțiuni Blocada. Șoferii care nu sunt suspecți pentru Nyx, scapă doar cu imaginea unui câine implicat în îndeplinirea atribuțiilor pe care le are.

Prietenia lor nu are nevoie de cuvinte mari. Se vede după cum își fac datoria, după cum petrec timpul în afara orelor de serviciu. Astăzi, în echipă, transmit un sincer la mulți ani tuturor prietenilor adevărați, fie ei chiar și patrupezi!