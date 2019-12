„Oamenii trebuie sa inteleaga ca unul este discursul politic, alta este posibilitatea de a realiza ceva efectiv”, a spus premierul Ludovic Orban, într-o discuție despre declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Prim-ministrul a recunoscut deschis că nu există o majoritate în Parlament pentru anticipate. Cu alte cuvinte, de la dorinta pana la putinta e cale lunga. Doar liberalii și USR-iștii susțin anticipatele, a indicat premierul și provocarea unei crize guvernamentale prin demisia sa din functie nu va avea nicio finalitate fara alti parteneri in Parlament pentru ca al doilea guvern o sa fie învestit si scenariul dizolvarii Parlamentului o sa pice ‘en fanfare’. „Și ce-am făcut?”, a zis Orban. Din afirmațiile făcute de prim-ministrul miercuri seara, la B1 TV, reiese că organizarea de alegeri parlamentare anticipate odată cu alegerile locale din vara lui 2020, asa cum si-ar dori PNL-USR, are sanse minime, potrivit stiripesurse.

Redăm declarația integrală făcută de Ludovic Orban pe această temă (sublinierile apartin redactiei):

„PNL a anuntat inca din septembrie, de cand am demarat procedura motiunii de cenzura ca varianta cea mai corecta este intoarcerea la popor pentru a reimprospata vointa cetatenilor care este complet diferita astazi fata de vointa care a generat actualul Parlament. Noi sustinem alegerile anticipate, problema este sa avem parteneri. Deocamdata singurii care sunt declarat in favoarea alegerilor anticipate sunt cei de la USR-PLUS. Pe altii nu i-am vazut sa se bucure de ideea alegerilor anticipate. Aici problema este urmatoarea. Oamenii trebuie sa inteleaga ca unul este discursul politic, alta este posibilitatea de a realiza ceva efectiv. Procedura constitutionala este foarte simpla, trebuie ca Parlamentul sa respinga doua propuneri de Guvern dupa caderea guvernului aflat in functie. Pentru ca sa ai garantia ca vor fi respinse doua propuneri de guverne, pentru ca numai astfel Presedintele poate constitutional sa dizolve Parlamentul si se pot organiza alegeri anticipate, pentru asta trebuie sa ai un numar de parteneri. PNL si USR trebuie sa mai aiba parteneri care sa aiba un numar de parlamentari cam de 50% care sa se angajeze ca voteaza respingerea a doua guverne succesive. Pentru ca daca noi provocam o criza guvernamentala ca sa declansam alegeri anticipatele, imi dau eu demisia sau picam pe o angajare de raspundere, pentru votul in doua tururi de exemplu, sau pentru alta tema, pica primul guvern si ne trezim ca al doilea guvern este investit. Investit ‘en fanfare’. Si ce-am facut? Eu asta le-am zis. Daca va aduceti aminte, la investirea guvernului am zis ca sunt destul de linistit ca daca nu trece din prima, noi nu mai votam, opozitia, PNL, USR, PMP, noi nu mai votam investirea guvernului Orban 2, PSD si cu ceilalti daca nu vor anticipate or sa ajunga sa ne voteze ei si o sa vedem cum or sa faca ei opozitie cand or sa fie ei cei care au investit guvernul”.