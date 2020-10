În urma efectuării unui test rapid, vineri, George Burcea a fost confirmat cu COVID – 19.

Pentru a se asigura că nu este vreo eroare, George Burcea a mers la spital pentru a efectua și un test prin metoda RT – PCR, iar apoi s-a izolat în propria locuință, însă într-o stare bună de sănătate.

Iată ce a declarat George Burcea la aflarea veștii: ”Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptome în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid”.