Actiune desfășurată de SPJ Salvamont Maramures impreuna cu colegii de la Ambulanta Maramures.

In urma unui apel venit prin 112 am fost anuntati ca in zona Poienile de sub Munte, jud Maramures pe un drum cu acces dificil, un barbat de 56 ani prezenta convulsii si o stare generala precară.

Salvatorii montani ai formatiei Viseu aflati in echipa de prim raspuns au ajuns impreuna cu colegii de la Ambulanță, au acordat primul ajutor stabilizand persoana si au coborât-o pana la locul in care autoutilitara Ambulantei Maramureș a avut acces auto.