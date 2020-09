În plină campanie electorală, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a făcut o vizită pe Valea Ruscovei, unde a putut să se bucure alături de maramureșeni de o realizare măreață. Astfel, în loc să promită lucruri și să le facă iluzii oamenilor, candidatul Coaliției pentru Maramureș, a dovedit că ceea ce spune și face. O face cu drag pentru maramureșeni.

„Am ajuns în Ruscova, unde localnicii văd cum un VIS al lor de peste 3 decenii devine REALITATE: reabilitarea DJ 187, Valea Ruscovei.

De 25 de ani, fiecare președinte al Consiliului Județean a promis că va rezolva problema infrastructurii rutiere.. și a rămas totul la stadiul de promisiuni. În cazul meu este doar O NOUĂ PROMISIUNE ONORATĂ!

Alături de parlamentarii din Maramureșul Voievodal, dar și de candidații Coaliției pentru Maramureș la primăriile din această frumoasă zonă a județului nostru am strâns MÂINILE MUNCITE ale celor pe care i-am întâlnit în cale, am discutat cu gospodinele aflate la târg și am ascultat care sunt așteptările lor de la viitorul executiv al administrației județene.

FAPTE nu vorbe, LUCRURI CONCRETE nu promisiuni! Așa se poate reduce, la câteva cuvinte, MANDATUL MEU de președinte al Consiliului Județean Maramureș. Azi, la ora scadenței electorale, eu prezint FAPTE! Vorbele le las celor care asta știu să facă, SĂ AMĂGEASCĂ LUMEA și apoi SĂ UITE!” – a spus Gabriel Zetea, candidatul Coaliției pentru Maramureș la președinția Consiliului Județean Maramureș