Doua echipaje SMURD( Baia Mare si Farcasa), 2echipaje SAJ si SVSU Seini intervin la un accident rutier produs in Seini. In accident sunt implicate un microbuz(8persoane) si un autorurism (2 persoane). Nu sunt persoane incarcerate si pana in acest moment au fost asistate 5 persoane cu traumatisme usoare. Toate cele 5 persoane sunt transportate la spital de catre echipajele medicale.