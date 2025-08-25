Duminică, 24 august, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a târnosit biserica Parohiei Ortodoxe Bozânta Mare, Protopopiatul Baia Mare.

„Parohia ortodoxă Bozânta Mare, din orășelul Tăuții Măgherăuş, de lângă Baia Mare, numără peste 500 de credincioși și este păstorită de Părintele Ioan Pop de peste 30 de ani”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Slujba de târnosire a fost oficiată după toate regulile Bisericii Ortodoxe, pentru prima dată, deoarece, biserica, ce a fost construită acum 115 ani, în 1910, încă nu a primit harul sfințirii. În ultime perioadă, de când paroh este aici Părintele Ioan Pop, s-au făcut mai multe lucrări de întreținere și reabilitare.

Cu ocazia târnosirii, pe lângă hramul istoric „Sfântul Ierarh Nicolae” Preasfințitul Părinte Iustin a dăruit bisericii și al doilea hram: „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, hramul de vară.

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Ioan Pop, parohul din Bozânta Mare, Dorin Filip din Nistru, Pr. Ovidiu Iuga din Tăuții Măgherăuș, Pr. Aurelian Mic, din Tăuții de Jos II, Pr. Ioan Ulici Ioan din Bușag, Pr. Gheorghe Marincaș din Firiza, Pr. Dorel Michiș din Dănești, Pr. Daniel Mociran din Baia Mare, Pr. Vasile Trif, pensionar, Pr. Ioan Pop din Poienile Izei, Pr. Dorel Neag din Bedeciu, județul Cluj, Pr. Ioan Boier din Bontăieni, Pr. Ioan Boldijar din Merișor, Pr. Petrică Timiș, Ulmoasa, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vlad Nechita, Diac. Prof. Ioan Hotico, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, manager Diac. Dănuț Silviu Pop, iar la priceasnă a cântat Anca Șandor, localnică, absolventă a Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”.

Între oficiali s-au aflat Dumitru Marinescu, primarul orașului Tăuții Măgherăuș, Ioan Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare, deputatul Ionel Bogdan, Ing. Mircea Lețiu, fost membru în Adunarea Națională Bisericească și Adunarea Eparhială, alături de alți oficiali.





Pentru munca depusă în cei 31 de ani de când este aici, Părintele paroh Ioan Pop a fost hirotesit iconom-stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce.

Consiliul Parohial a fost distins cu Medalia Omagială „Preot Nicolae Gherman”, întemeietorul Mănăstirii Rohia, la fel ca și primarul Dumitru Marinescu al orașului Tăuții Măgherăuș.