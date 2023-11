Fata de 13 ani din Sighetu Marmației, dispărută și găsită după șase zile de căutări, a fost sechestrată și abuzată sexual de un bărbat de 34 de ani, arată primele detalii ale anchetei.

Potrivit observatornews.ro, în urma analizelor medicale, anchetatorii au descoperit că fata a fost violată. Potrivit unor informaţii, individul ar fi şantajat-o în trecut şi ar fi ameninţat-o că publică imagini indecente cu ea.

Sursa citată arată că fata a fost găsită după ce un bărbat i-a spus şefului poliţiei locale că ar fi zărit-o pe fată. Fără armă şi îmbrăcat în civil, polițistul local a mers în zona indicată și a găsit-o pe fata de 13 ani in casa individului. Stătea pe o saltea, pe podea. Fata a sărit în braţele salvatorului.

„Când am găsit-o, prima ei reacţie a fost să vină la mine, să cuprindă pe cineva în braţe. Se vedea că era foarte speriată şi probail traumatizată. Când am găsit-o, sincer, mi s-a blocat inima, nu mi-a venit să cred că este ea acolo. M-am bucurat enorm când am găsit-o”, a declarat Florin Ciobanu, șeful Poliției Locale din Sighetu Marmației.

Principalul suspect în acest caz a fost reținut pentru 24 de ore.