În perioada 17-22 august, Federația YMCA Romania în parteneriat cu YMCA Ucraina, YMCA Moldova (Republica Moldova) și Societatea Națională de Cruce Roșie Română Filiala Maramureș organizează în Maramureș cea de a treia ediție a taberei HarmonY 3.0.

Tabăra se adresează tinerilor adolescenți români, ucraineni (atât celor stabiliți temporar în județul Maramureș cât și celor care locuiesc în Ucraina), moldoveni, programul taberei conținând activități specifice educației nonformale, care să susțină armonios dezvoltarea tinerilor și lucrătorilor de tineret în ceea ce privește sănătatea lor fizică, spirituală și mintală. Ne propunem să oferim celor 50 de participanți (tineri și lucrători de tineret, lideri) o experiență educațională captivantă prin intermediul unei game variate de activități. Taberistii vor crea împreună lucrătorii de tineret și cu consilierii de tabără un set de reguli care să promoveze incluziunea socială și să satisfacă nevoile individuale ale fiecărui participant. Scopul este să creăm un mediu sigur și stimulativ, favorabil dezvoltării lor pe durata taberei. Participanții vor fi inițiați în valorile organizației prin activități diverse care încurajează grija, respectul, onestitatea, responsabilitatea, încrederea și diversitatea. Aceste activități vor promova înțelegerea culturală și vor susține coeziunea grupului, existând și o seara interculturala în care fiecare țară va prezenta aspecte din propria cultură.

„Un accent deosebit va fi pus pe crearea unei comunități unite prin activități de consolidare a echipei și colaborare. Sportul va juca și el un rol important, promovând sănătatea fizică și spiritul de echipă. Activitățile în aer liber vor urmări întărirea coeziunii de grup, participarea la luarea de decizii, gândirea critică, leadership, soluționarea conflictelor, depăsirea de obstacole personale prin extinderea limitelor zonei de confort și gestionarea resurselor și a obiectivelor personale.

În paralel cu activitățile fizice, ne vom concentra și pe sănătatea mintală, oferind ateliere creative si diverse discuții de si in grup, dar și activități menite să promoveze o planetă durabilă și un stil de viață sănătos.

De-a lungul taberei, vom organiza și o zi specială inspirată din spiritul olimpic, completată de povestiri în jurul focului, pentru a oferi momente de bucurie, aventură și conectare între participanți.

Tabăra HarmonY înseamnă pace, bunăstare, siguranță, reziliență, bucurie, împreună cu ceilalți și cu natura, echilibru. Atunci când trăim în armonie, putem vorbi de o dezvoltare susținută și de sustenabilitate, iar copiii, tinerii și întreaga comunitate prosperă. Am ales acest nume HarmonY pentru că este un cuvânt important pentru noi și simbolizează pacea și înțelegerea cu ceilalți. „Har” în limba greacă, dar și în limba română, înseamnă – calitate, însușire, dispoziție naturală care face pe cineva sau ceva vrednic de admirație”, spun reprezentanţii YMCA.

Această inițiativă demarată în 2022 are în vedere și cele 3 organizații partenere – YMCA România – YMCA Ucraina – YMCA Moldova care de la începutul războiului au oferit servicii umanitare de prima linie, iar acum continuă să ofere servicii de integrare pentru refugiații ucraineni stabiliți temporar în județul MM, în Republica Moldova și cei care în interiorul Ucrainei s-au dislocat din estul țării spre zone mai sigure. Așa a luat naștere Camp HarmonY în 2022, iar în 2023 proiectul a fost mult perfecționat ca și metodologie și implicare – atragerea unui nou partener valoros în ceea ce privește asigurarea standardelor de calitate a unei tabere- Societatea Națională de Cruce Roșie Română Filiala Maramureș – iar faptul ca am avut împreuna tineri din MM (romani si refugiati ucraineni), tineri din Ucraina (din toate zonele țării) și tineri din Republica Moldova a susținut dezvoltarea unui cadru real de incluziune, conectare, stare de bine- minte, trup, spirit – desfășurând activități în echipa pe tematici actuale – schimbari climatice, sensibilitate culturala, combaterea discursului instigator la ură, pace, demnitate umană, etc a făcut ca proiectul sa fie unul foarte relevant pentru toate părțile implicate și să primească recunoaștere națională în cadrul Galei Naționale a Voluntariatului organizată de Ministerul Familiei Tineretului și Egalitatii de Sanse.

La tabără participă Bobby Thomas – director Camp Cullen- Texas SUA și Margaret Aylmer – director tabere de zi la YMCA Camp Duncan, Illinois- SUA care vor aduce spiritul și cultura taberelor de peste ocean, oferind astfel participanților o experiență consolidată.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș si al YMCA Camp Europe.